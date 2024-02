Fellépnek a házi gyermekorvosok az energiaitalok ellen

Havasi egy keddi háttérbeszélgetésen arról beszélt, egyelőre nem döntéshozói szinten szorgalmaznák az energiaitalok kiskorúak számára való árusításának betiltását, hanem a szülők figyelmét hívnák fel a veszélyekre – írja a medicalonline.hu. Kifejtette, nem ismertek az energiaitalok fogyasztásának hosszú távú hatásai. Ismert ugyanakkor, hogy a koffein túlzott bevitele – különösen alkohollal vagy kábítószerekkel párosulva – súlyos egészségügyi problémákat idézhet elő, közte például szívritmuszavart. Már Magyarországon is feljegyeztek olyan esetet, ahol azonnali orvosi beavatkozásra volt szükség ilyen okból kifolyólag.

A túlzott koffeinbevitel súlyos panaszok forrásává válhat. Fotó: Getty Images

Éppen ezért a HGYE azt javasolja a szülőknek, hogy gyermekek számára egyáltalán ne adjanak energiaitalt, de serdülőknél is legfeljebb naponta egy doboz legyen a limit. Havasi ezenkívül arról is beszélt, hogy bár az egyesület még nem alakított ki egységes állásfoglalást a kérdésben, személy szerint támogatná az energiaitalok forgalmazásának betiltását 14 éves kor alatt. Továbbá a 18 év alattiak körében is nem ajánlott kategóriába sorolná ezeket a termékeket.

Havasi arra is kitért a beszélgetés során, hogy a házi gyermekorvosok 70 százaléka öt éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, miközben az utánpótlás nagyon szűkös. Emiatt szerinte elkerülhetetlen, hogy a rendeléseken növekedjenek a jövőben az esetszámok. Hozzátette, az ellátás biztosításában így nagyobb szerep hárulhat a telemedicinára, a digitális megoldásokra, továbbá előnyös lenne, ha egyes feladatokat ki lehetne szervezni a gyermek szakápolóknak a praxisokban. Ilyen lehet a tanácsadás, lázcsillapítás, egyszerű náthás megbetegedések kezelése. Kifejtette, jelenleg zajlanak az egyeztetések a döntéshozókkal a szakasszisztensek kompetenciabővítéséről.