Koronavírus: eddig ennyi tanárt oltottak be

Az első körben már több mint 100 ezer pedagógus megkapta az új típusú koronavírus elleni vakcinát, a holnap induló második körben pedig újabb 100 ezer személyt várnak - ismertette György István, az oltási munkacsoport vezetője. Az érintettek - köztük azok, akik az első időpontra mégsem mentek el - már megkapták SMS-ben a behívót, amely tartalmazza az oltás idejét és helyét.

Balázsik Andrea orvos beolt egy pedagógust a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Bús Csaba

Oltási rekordot döntöttünk

Az államtitkár kitért arra is, hogy a pedagógusok immunizálása mellett folytatódik a veszélyeztetett idősek vakcinázása, de emelett már az aktív korosztályt is oltják a koronavírus ellen. A legutóbbi - szerdától szerdáig tartó - oltási héten egyébként kiemelkedő teljesítményt sikerült nyújtaniuk a háziorvosoknak és az oltópontokon dolgozóknak: egy hét alatt mintegy 778 ezer vakcinát adtak be.

Az oltási munkacsoport vezetője emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány elleni küzdelem kulcsa a vakcinában rejlik, ezzel ugyanis lassítható afertőzésterjedése és megakadályozható az áldozatok számának további növekedése. Az elsőként beoltott egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakói és gondozói körében például radikálisan csökkent a megbetegedések száma az immunizálás hatására.

Változtak a szabályok

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy mától kinyithattak az eddig zárva tartó üzletek és szolgáltatások, valamint életbe lépett a négyzetméteralapú szabályozás is. Emellett a kijárási tilalom kezdete este 10-re módosult, az intézkedés alól viszont továbbra is felmentést kapnak azok, akik munkavégzés, életveszély, egészségügyi probléme vagy sportolói kötelezettségek teljesítése miatt hagyják el otthonukat a tiltott idősávban.

