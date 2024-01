"Eddig csak kismalacon próbáltuk" – bravúros szívműtét mentette meg a kisfiút

Jól van az a kisfiú, akin a világ első részleges szívátültetését hajtották végre 17 napos korában, még 2022 tavaszán – számolt be az orvosi bravúrról a Good Morning America. Owen Monroe szívrendellenességgel született, ezért volt szükség a beavatkozásra. Azért választották ezt az eljárást, mert a teljes szívátültetést követően egész életében a beültetett szerv kilökődését akadályozó gyógyszereket kellett volna szednie, ha pedig mesterséges szívbillentyűket ültettek volna be, azokat többször is cserélni kellett volna a kisfiú növekedésével.

"Igen, öt kismalacon" - válaszolták az orvosok, amikor a kisfiú édesanyja, Tayler Monroe megkérdezte tőlük a műtét előtt: csináltak-e már ilyet.

Egy másik baba szívbillentyűit kapta meg

Találtak egy másik babát, aki teljes szívátültetésre szorult, de a saját szívének szívbillentyűi és artériái jól működtek, így ezeket át tudták ültetni Owen mellkasába. Ilyen eljárást azonban még soha senki nem végzett azelőtt. A műtét nyolc órán át tartott, és 28 nappal később hazaengedték Owent, aki azóta is szépen fejlődik. Az orvosok bizakodnak, hogy a jövőben nem lesz szüksége újabb műtétre, mivel a beültetett szívbillentyűk és artériák a kisfiúval együtt növekednek majd.