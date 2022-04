Jelek, amelyek vérrögre figyelmeztetnek

Egy váratlanul kialakuló vérrög komoly egészségügyi problémákhoz, extrém esetben pedig akár halálhoz is vezethet. Ha vénában alakul ki, akkor fájdalmat, duzzanatot tapasztalhatunk. Ha mélyen a testben helyezkedik el, akkor mélyvénás trombózisról beszélünk. Ha egy artériában alakul ki vérrög, akkor stroke-ot vagy szívrohamot is okozhat, ha pedig a tüdőben, akkor tüdőembóliát, ami szintén orvosi vészhelyzetnek számít.

A gyenge vérkeringés jelei

Keringési rendszerünk egészsége határozza meg, hogy milyen hatékonyan tud oxigén és tápanyag jutni a sejtjeinkhez. Dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont szakorvosa arról beszélt, hogy milyen jelek érzékelésekor érdemes kivizsgáltatni magunkat.

Kiket veszélyeztet a vérrög?

Akkor is kialakulhat vérrög, ha csonttörést szenvedünk, és nagyon súlyos izomhúzódásunk lesz. Néha azonban nem derül ki, hogy mi volt a valódi ok. A kialakulás rizikóját növeli, ha éppen valamilyen műtétből lábadozunk, túl sokat ülünk repülőn vagy kerekesszékben. Nagyobb az esélye a vérrög kialakulására annak, aki elhízott vagy túlsúlyos, aki cukorbeteg, vagy magas a koleszterinszintje, illetve a 60 év feletti korosztály is fokozottan veszélyeztetett.

Ha az alsó lábszár megduzzad, az mélyvénás trombózisra utalhat. Fotó: Getty Images

Ha egy vérrög lelassítja, esetleg le is állítja a vérkeringést, az érben a vérfelhalmozódás duzzanatot okozhat. Ha az alsó lábszárban tapasztalunk ilyesmit, akkor ez gyakran utal mélyvénás trombózisra. Nem ritka, hogy a rög felszívódása után is megmarad a duzzanat és afájdalomaz erek sérülésének köszönhetően.

A bőr vörösödése is tünet lehet

Tünet lehet még, hogy a rögösödés környékén a bőr vöröses, illetve kékes árnyalatúvá válik, és az erek sérülése miatt ez akár hosszabb ideig is megmaradhat. A tüdőembólia hatására a bőr sápadttá, kékessé válhat, és egyúttal hirtelen fellépő, igen erős mellkasi fájdalmat is tapasztalhatunk. A fájdalom általában azon a területen érezhető, ahol a vérrög kialakult. Ha légzési nehézséget is tapasztalunk, vegyük komolyan, mert a tüdőben, illetve a szívben kialakult vérrög jelenlétére utalhat.

