Így előzhetjük meg a hőgutát

Egy kis odafigyeléssel a hétköznapok során és a nyaralás közben is sokat tehetünk a hőguta megelőzése érdekében. Mutatjuk a leghasznosabb tanácsokat.

Tanácsok a hőguta megelőzésére

A sportolást igyekezzünk mindig a késő délutáni vagy esti órákra időzíteni. A tűző napon, illetve olyankor, amikor egy záport követően nagyon magas a páratartalom, veszélyes lehet a fizikai aktivitás. Ilyenkor inkább menjünk el egy légkondicionált edzőterembe.

Milyen tünetekről ismerhetjük fel a hőgutát? Részletek itt. h i r d e t é s

Ugyancsak fontos, hogy igyunk minél több folyadékot. Ha nagyon meleg van, emiatt pedig sokat izzadunk, akkor érdemes lehet fele-fele arányban keverni szénsavmentes vizet és valamilyen sportitalt. Utóbbi segíthet pótolni az izzadással elveszített elektrolitokat és ásványi anyagokat, amelyek hiánya megnövelheti a hőguta kialakulásának esélyét.

A megfelelő folyadékpótlás rendkívül fontos a hőguta megelőzése érdekében.

Nagy hasznát vehetjük egyszerű, hagyományos papírlegyezőnek is, illetve lehetőség szerint viseljünk könnyű, természetes anyagból készült, minél világosabb színű ruházatot. Amikor csak tehetjük, menjünk árnyékba. A széles karimájú szalmakalapok is jól jönnek: fejünket mindenképpen védjük meg a túl erős hőhatástól.

Az sem mindegy, mit eszünk

Arra is figyeljünk, hogy ilyenkor ne együnk túl sós vagy fűszeres ételt. A só ugyanis a szervezetben tartja a vizet, így nem marad elég a verejték termelődéséhez, ezáltal a test nem tudja megfelelően hűteni magát. Szintén érdemes kerülni hőségben, tűző napon az alkoholfogyasztást, illetve a túl sok koffeines ital fogyasztását, mivel ezek felgyorsítják a szervezet dehidratációját. A dohányzás sem szerencsés, mivel összehúzza az ereket, így csökkenti a szervezet képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a környezet hőmérsékletéhez.

A vizet ne csak igyuk, hanem a test hűtésére is használjuk: mossunk arcot, kezet hideg vízzel, amilyen gyakran csak lehet. Ha nagyon melegünk van, hideg vízben lábat is áztathatunk, illetve homlokunkra, tarkónkra is tehetünk hideg vizes borogatást.

Forrás: prevention.com