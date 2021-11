Koronavírus: bajt jeleznek a szennyvízadatok

Több településen is tovább emelkedik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A vizsgált településeken emelkedő tendencia látható a Budapest környéki agglomeráció közös mintájában, valamint Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben. A vizsgált települések fele stagnál, csökkenő tendencia egyetlen városban sem tapasztalható az NNK szerint.

Országszerte emelkedik, vagy legjobb esetben is stagnál a vírus koncentrációja a szennyvízben. Fotó: NNK

Tovább romolhatnak a járványadatok

A fenti mérések a 44., vagyis az előző hétre vonatkoznak, az előzetes tájékoztatások alapján azonban 8-10 nappal jelezhetik előre a járvány alakulását. Az adatokból jól látszik, hogy a vírus terjedése a következő napokban várhatóan tovább gyorsul majd.

Az új fertőzöttek száma a tegnapi nap során is nagyot emelkedett: csaknem 8500 új esetet diagnosztizáltak országszerte és elhunyt 98 beteg is. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22-28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, azon a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni.

Ausztráliában új elemzés látott napvilágot a koronavírus-fertőzöttekről, amiből az is kiderül, hogy akik nem oltatták be magukat, mekkora eséllyel halnak bele a COVID-19 okozta megbetegedés szövődményeibe.