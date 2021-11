"A 4. hullámban az lesz érdemben védett, aki 3 oltást kapott"

A rendelkezésre álló adatok alapján azt lehet mondani, hogy ez a járványhullám abban különbözik az eddigiektől, hogy most már van fegyver a koronavírus ellen, ez pedig az oltás - jelentette ki a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mint mondta, már majdnem 6 millió ember kapta meg legalább az első oltását, ami azért is jó, mert egyes adatok szerint 100 oltottból csak 1 betegszik meg, és ő jóval enyhébb tünetekkel vészeli át a fertőzést, mint oltatlan társai.

Előkészítik a koronavírus elleni oltóanyagot Nagykanizsán.

Fotó: MTI/Varga György

Ezért kell a harmadik oltás

A miniszter azonban fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a Pfizer kutatásai szerint a 2 oltás adta, COVID-19 elleni védelem 6 hónap után elkezd mérséklődni, 8-9 hónap után pedig radikálisan lecsökken. Igaz, még a meggyengült immunvédelem is többet ér a semminél, a kormány viszont inkább a megerősítő koronavírus-oltás beadatására biztat mindenkit.

"Nagyon fontos, hogy a harmadik oltások száma is radikálisan növekedjen, főleg az idős emberek esetében, de a fiatalabbakat is arra kérjük, hogy harmadszorra is oltassák be magukat" - hangsúlyozta Gulyás. Emlékeztetett, hogy november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet tartanak a kórházakban, amelynek keretében 101 oltópontot kérhetjük a koronavírus elleni védőoltás bármelyik adagját.

Az egészségügy egyelőre bírja a nyomást

A miniszter arra is kitért, hogy az egészségügyi kapacitások egyelőre bőségesen rendelkezésre állnak, ellátási nehézség és zavar kockázata nem áll fenn. Az egészségügyi dolgozók átoltottsága is nagyon jó, a 100 százalékhoz közelít. A rendeletek egyébként csak az első két vakcinát írják elő kötelezően ebben az ágazatban, de Gulyás szerint a 3. oltás arányát is érdemes lenne növelni.

Hangsúlyozta továbbá, hogy nem akarják általánosan kötelezővé tenni az oltást, de a munkáltatók jogosan várhatják el a dolgozóiktól, hogy beoltassák magukat. Nagyon fontosnak tartja például a kormány, hogy a pedagógusok is be legyenek oltva, hiszen sok gyerekkel találkoznak nap mint nap.

A járvány újbóli felfutása miatt valószínűleg ismét több egészségügyi intézményben le kell majd mondani a halasztható operációkat.