Ezeket mindenképpen tudnod kell a medvehagymáról

A tavaszt sok okból vártuk már – ezek egyike a medvehagymaszezon. Már meg is kezdődött a medvehagymagyűjtés időszaka, amelynek keretében nemcsak kereskedelmi céllal, hanem magánszemélyként, otthonra is gyűjthetünk ebből a nagyon egészséges, jellegzetes fokhagymaillatú gyógynövényből. Bizonyos szabályokat azonban be kell tartanunk – erre figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közelmúltban megosztott Facebook-posztja is.

A medvehagyma nemcsak ízletes, hanem nagyon egészséges is. Fotó: Getty Images

Erre figyelj, ha medvehagymagyűjtésre készülsz

A szakértők szerint az alábbiakat kell mindenképpen tudnod, ha „medvehagyma-vadászatra” indulnál:

Védett területen tilos medvehagymát gyűjteni!

Naponta legfeljebb két kilogrammot szabad szedni belőle fejenként.

Kereskedelmi célú gyűjtéséhez mindenképpen szükség van engedélyre.

A kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik.

A növény két leveléből csak az egyiket szabad leszedni, hogy a következő évben újra kihajthasson.

Vigyázz, nehogy mérgezés legyen a vége!

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a medvehagyma levelei könnyen összetéveszthetőek a gyöngyvirággal, ez a kis hiba azonban komoly következményekkel járhat. Ha tévedésből az erősen mérgező gyöngyviráglevelet fogyasztjuk el, annak könnyen kórházi ápolás, rosszabb esetben akár haláleset is lehet a vége.

A mérgezésre csillapíthatatlan hányás, hasmenés, erős hasi fájdalom, kábultság, valamint nagyon alacsony, alig tapintható pulzus hívja fel a figyelmet. Később viszont a szívverés hirtelen felgyorsul, a vérnyomás lezuhan, a vége pedig akár szívleállás is lehet.

Ezért nagyon körültekintően gyűjtsd a leveleket – csak azt szedd le, amelyről biztosan tudod, hogy medvehagyma! A legkönnyebben az illatuk alapján tudod megkülönböztetni a két növényt.

A medvehagyma ezért igazi kincs

Ahogy már korábban megírtuk, a tavasz hírnökeként is emlegetett gyógynövényt vér- és vesetisztítóként tarják számon a népi gyógyászatban, emellett úgy tartják, hogy fokozza az étvágyat és az emésztést is. Csökkentheti a vérnyomást és a koleszterinszintet, javíthatja a keringést, valamint segíthet a gombás bőrfertőzések kezelésében is. Magas C-vitamin-tartalma miatt könnyedén felturbózhatjuk vele az immunrendszerünket a téli hónapokat követően.

Bár márciusban még igencsak változékony az időjárás, már azért voltak olyan napok, amikor megtapasztalhattad a tavasz melegét. Az alábbiakban pedig sorra vesszük azokat a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket, amelyekkel nemcsak átvitt értelemben, hanem szó szerint is belekóstolhatsz a tavaszba – ezeket edd márciusban!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!