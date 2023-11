Így lehet lebeszélni valakit az öngyilkosságról

Mint arról beszámoltunk, Tóth Béla r. zászlóst és Olajos Máté r. törzsőrmestert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kutyás Alosztály egyenruhásait azután riasztották Vértesszőlősre, hogy egy családi veszekedést követően egy 31 éves férfi öngyilkossági szándéktól hajtva kötelet vett magához, majd autóval elment otthonról. Az ügyeletet ekkor hívta fel a férfi élettársa, gyermekei anyja. „Elsőként a házához siettünk, de nagyon nehezen találtuk meg Tatabánya külső részén Tájékozódtunk arról, hogy mi történt, közben Olajos Máté törzsőrmester kollégám felhívta a férfit, igyekezett szóval tartani, és megtudni, hogy hol tartózkodik” – mondta el a Zsaru Magazinnak nyilatkozva Tóth Béla.

Olajos Máté és Tóth Béla, a a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kutyás Alosztály rendőrei. Fotó: Rendőrség

Elvesztette a kontrollt önmaga felett

De vajon hogyan lehet szóval tartani valakit, aki saját élete kioltására készül? Olajos Máté elmondta, valóban nem volt egyszerű a feladat. A férfi élettársától megtudták, hogy a kapcsolatuk megromlott. A veszekedések elől a nő már átmenekült a szomszédba, a gyerekeket rokonokhoz küldte, élettársa pedig teljesen elvesztette a kontrollt az események és önmaga felett is. Késsel fenyegette őket, ezúttal pedig kötelet kötött a nyakára, és elindult, hogy a széthullóban lévő kapcsolat miatt véget vessen az életének.

„A legfontosabb egy ilyen beszélgetés alatt, hogy megnyerjük a veszélyben lévő ember bizalmát. Nincs szükség hivatalos stílusra, sokkal inkább azt kell éreznie, hogy egy barátjával beszél, tegeződve természetesen. Együttérzőnek kell lenni és türelmesnek, meg kell győzni arról, hogy valódi segítségre számíthat. Ha lehetőség van rá, be kell vonni olyat is, akire hallgat. Mindenáron a párját akarta visszaszerezni, így neki is átadtam egy időre a telefont, de arra kértem, ne kezdjen vele veszekedni, ne kérje számon, inkább ő is nyugtassa meg, amennyire tudja, és győzze meg arról, hogy meg lehet beszélni mindent. Kérdeztük a férfit, hogy hol van. Eleinte nem árulta el, végül elmondta, de hozzátette, hogy a kötelet már a fára is feldobta, pillanatok vannak hátra addig, hogy megtegye azt, amiért elindult” – emlékezett vissza a történtekre Olajos Máté.

Kötéllel a nyakában ment haza

Ezután váratlanul megjelent a ház előtt autójával. Tóth Béla elmondta, a férfi láthatóan nagyon zavart volt. Ki sem akart szállni a járműből, csak oda-vissza tolatgatott vele, közben pedig folyton arról beszélt, hogy semmi más nem érdekli, mint az, hogy a párja szeresse őt. A járőrök tudták, hogy a férfinél kés is van, pszichés zavara nyomán pedig bármire képes, ezért eleinte nem közelítették meg. Igyekeztek szavakkal meggyőzni, hogy szálljon ki. Közben a férfi a kocsijában ült, nyakára többször is ráhurkolt kötéllel. Végül, amikor félreállt az autóval, Tóth Béla és Olajos Máté odalépett a járműhöz, és egy szemvillanás alatt kihúzták belőle a zavarodott családapát. Ebben harcművészeti gyakorlatuk is sokat segített.

A férfit ezután a mentők szállították kórházba. A két rendőrt a megyei rendőr-főkapitányság vezetője megjutalmazta a példamutató szolgálatellátásért és eredményes intézkedésért.