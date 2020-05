Hogyan gyorsítsuk fel a sebgyógyulást?

Korszerű nedves sebgyógyítás

Miért viszket a seb? Mindenki tudja, hogy ha megsérül a bőr, majd a seb gyógyulni kezd, számolni kell azzal, hogy iszonyatosan viszketni fog. De mi lehet ennek az oka? Részletek itt.

Korábban sokan érveltek amellett, hogy a sebet nem szabad lefedni, mert a száraz levegőn hamarabb meggyógyul. Azonban ma már orvosi kutatások bizonyítják, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Azok a sebek, amelyek szabadon vannak, minden esetben varasodnak, ami a sérült terület nehezebb záródását okozza, mivel száraz körülmények között az új bőrszövet nehezebben tud kialakulni. A szárazzal szemben az úgynevezett nedves sebgyógyítási eljárás viszont nemcsak gyorsítja a regenerálódást, hanem a hegesedést és varasodást is megakadályozza.

A nedves sebgyógyítás elősegíti az új sejtek növekedését, valamint képes biztosítani azt is, hogy a sebet lezáró, létfontosságú fehérjék ott maradjanak, ahol lenniük kell ahhoz, hogy helyreállító feladatukat elvégezzék. Ezzel a kezelési móddal nem jön létre kérges var, a sejtek nagyobb sebességgel növekedhetnek és osztódhatnak, ami akár 50 százalékkal gyorsíthatja a gyógyulást.

Sebkezelő spray a kíméletes fertőtlenítésért

Nedves sebkezelés megkezdésekor az első lépés a sérülés szennyeződésektől és baktériumoktól való megtisztítása, hogy megakadályozzuk a fertőzések kialakulását. Ehhez praktikus eszköz lehet egy polihexanid-tartalmú sebkezelő spray, ami gyorsan és fájdalommentesen alkalmazható. A polihexanid (PHMB) olyan korszerű anyag, amely a kórokozók és baktériumok széles köre ellen hatásos, ugyanakkor a bőr és az egyéb szövetek nagyon jól tolerálják. Miután elállt a vérzés, nagyjából 10 centiméter távolságból fújjuk be a seb egész területét, hogy így eltávolítsuk a sokszor láthatatlan szennyeződéseket is.

A leggyakoribb hétköznapi sérülések általában kisebb sebek, horzsolások. Fotó: Getty Images

Sebkezelő kenőcsök a gyors gyógyulásért

Fertőtlenítő spray használata után, a gyógyulás minden szakaszában alkalmazható, speciálisan erre a célra kifejlesztett sebkezelő kenőcsökkel szintén elősegíthetjük a gyors regenerálódást, illetve csökkenthetjük a hegesedés kockázatát. Érdemes olyan készítményt választani, amely alkalmas arra, hogy egyfajta lélegző védőréteget hozzon létre, így megóvva a sebet a külső behatásoktól, miközben megakadályozza annak kiszáradását. A kezeletlen sérülésekhez képest a mai modern sebkezelő kenőcsöket használva felére csökkenthető a sebgyógyulási időszak.

Sebtapaszok fájdalom nélkül

A nedves sebgyógyítás a sebtapaszok használatát is megkönnyíti, hiszen így azok cseréje is egyszerűbben és fájdalommentesen elvégezhető: nem tépi le az újonnan kialakult szövetet. Válasszunk mindig megfelelő méretű, vékony, rugalmas, jól lélegző anyagokból készült, praktikusan használható sebtapaszt. Elérhetőek olyan változatok, amelyek gézpárnája sebkrémet tartalmaz, így használata már önmagában nedves sebgyógyulási körülményeket biztosít. Az ezüst hatóanyagot tartalmazó tapaszok széles spektrumú antibakteriális hatásuk miatt ajánlottak; ezzel is csökkentjük a fertőzések kialakulásának veszélyét.

Érzékeny bőrre válasszunk szenzitív hipoallergén sebtapaszt, valamint hasznosak lehetnek a vízálló tapaszok is. Mivel a víz könnyen baktériumokkal szennyezett lehet, vagy olyan ártalmas anyagokat tartalmazhat, mint a klór, ezért a sebbel való érintkezése jelentősen megnövelheti afertőzéskockázatát és elnyújthatja a sebgyógyulást. Fontos a sérülések folyamatosan védelme, ezért - ha nincs ezzel eltérő orvosi javaslatunk - mindennap cseréljük le a sebtapaszt, ha pedig leesik, fertőtlenítés és sebgyógyító kenőcsök használata után tegyünk fel újat.