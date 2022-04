5 tény a hegekről

1. A sebeinket nem szabad lefedni, gyorsabban gyógyulnak ugyanis akkor, ha levegőt kapnak. HAMIS! Ha egy friss sérülést "lélegezni" hagyunk, az meg is kétszerezheti a gyógyulási időt. A sebeinket enyhén nedves állapotban kell tartani ÉS le kell fedni őket, hogy gyorsabban gyógyulhassanak. A nedvesség hatására nem formálódik hegkeményedés, ami jó, mert ez akadályozná a szövetfejlődést. Vazelinnel például jól lehet sebeket nedvesebben tartani.

2. A hegek napsütés hatására sokkal jobban "beolvadnak" a környező bőrbe.

3. A vágásokat nem kell hidrogén-peroxiddal fertőtlenítenünk

A sérüléseket mindig tiszta vízzel öblítsük k. Fotó: iStock

4. Az E-vitamin nem mérsékli a hegesedést

5. Ha már van egy hegünk, az ott is marad örökre

A hegszövet sokkal érzékenyebb a napra, akár még meg is éghet. Az ultraibolya sugárzás szintén lassítja a gyógyulást, mivel ez hatással van a kollagéntermelődésre. A begyógyult sebeket tanácsos mindig lekennünk egy SPF 15-ös vagy magasabb fényvédő faktorú naptejjel.Ugyan a hidrogén-peroxid végez a baktériumokkal, ezzel egyidőben elpusztítja a fehérvérsejteket is, amelyek a sebgyógyulásban vennének részt, tehát a hidrogén-peroxid használata lassítja a természetes gyógyulási folyamatot. Sérüléseinket tiszta vízzel öblítsük ki - a szappan és az alkohol ugyanis irritálná ezeket. Ha nem tudjuk eltávolítani a sebben maradt szennyeződést alkohollal sterizált csipesszel sem, látogassunk el egy doktorhoz. A sebek alapos kitisztítása ugyanis csökkenti mind a fertőzés, mind pedig a hegesedés kockázatát.Kutatások már rámutattak arra, hogy az E-vitamin lassítja a gyógyulási folyamatot és allergiás reakciókat is okozhat az azokra hajlamosaknál. A hagymákból készített sebgyógyító krémek segíthetnek: az ilyennel kezelt sebek 6 hét eltelte után sokkal kevésbé észrevehetőek.Régebbi hegeinken lézeres vagy sebészi úton is lehet javítani, igaz, a legjobb módszer az, ha ezeket a sebesülés utáni 6-8 héten belül kezeljük a megfelelő, feljebb is említett módokon.