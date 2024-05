Hazaengedték a kórházból a megkéselt bőnyi diákot

Mint azt korábban megírtuk, a támadás a hatodik osztályban történt. Az egyik 12 éves kislány szúrta meg hátulról egy 25 centiméter pengehosszúságú késsel előtte ülő, szintén 12 éves áldozatát. A sérült gyereket mentőhelikopter szállította kórházba, ahol azonnal megműtötték.

Szerdán a Blikk arról adott hírt, hogy a megkéselt diák immár hazatérhetett szüleihez a kórházból. A lapnak nyilatkozó lány elmondta, kétszer is megműtötték, de már nincsenek fájdalmai, illetve légzési nehézségei is elmúltak. Kitért rá, nem szeretne visszamenni korábbi iskolájába, mert fél, hogy a helyszínen újra előjönnének belőle az őt ért traumák. Mint mondja, a támadás után sokkos állapotba került, és csak később, a kórházban tudta meg, mi is történt vele pontosan.

Noha a Magyar Nemzet sajtóértesülésekre hivatkozva korábban arról írt, hogy a késelést elkövető kislányt társai gyakran bántalmazták az osztályban, és ez válthatta ki a támadást, a megkéselt lány édesanyja viszont a Blikknek arról beszélt, gyermeke soha nem tett ilyet. Az interjúban külön köszönetet mondott az iskola igazgatónőjének, aki ruhájával maga szorította le a kislány szúrt sebét, amíg a mentők kiérkeztek a helyszínre.

