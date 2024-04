Ezért késelhette meg osztálytársát egy 12 éves lány Bőnyben

A támadás reggel, az első óra kicsöngetése után történt, amikor a gyerekek elindultak termükből a szünetre. A 12 éves kislány ekkor szúrta meg hátulról egy 25 centiméter pengehosszúságú késsel az előtte ülő, szintén 12 éves áldozatát – közölte a rendőrség hétfőn délután. A sérült gyermeket ezután mentőhelikopter szállította kórházba, ahol azonnal megműtötték. Állapota életveszélyes, de stabil, az intenzív osztályon ápolják. A rendőrség azt is közzétette, hogy a támadó listát vezetett az osztálytársairól, pirossal jelölve azokat, akiknek kioltotta volna az életét. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság előre kitervelten elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.

Kétségbeesett állapot

Társai jó tanulónak, illetve csendes gyermeknek ismerték a késelő kislányt. Motivációit még a rendőrség is vizsgálja. A Magyar Nemzet ugyanakkor sajtóértesülésre hivatkozva arról ír, hogy osztálytársai verbálisan bántalmazhatták a lányt, aki erre válaszul vitt be magával kést az iskolába. Katona Katalin okleveles pszichológus, Pszichológus 13 Tanácsadó Központ vezetője arról beszélt a lapnak nyilatkozva, hogy a bullying mindig is jelen volt az oktatási intézményekben, ezzel együtt a környezet túlzottan is elnéző a jelenséggel szemben. Eközben viszont azok a gyerekek, akiket mindennap bántalmaznak a társaik, kínok között próbálnak túlélni.

„Sajnálatos módon nagyon elnézők voltunk és vagyunk ezzel a jelenséggel, már-már a normalitás keretein belülinek tekintjük egymás »oltogatását«. Pedig nem az. A bántalmazó sokszor unalomból, irigységből, kisebbrendűségi érzésből vagy épp a saját státusa féltése-megerősítése miatt piszkálja a másikat, és nem is fogja fel, milyen sérüléseket okoz áldozatának” – fogalmazott Katona az interjúban. Hozzátette, a szülők, pedagógusok felelősségétől sem lehet eltekinteni, az ő tétlenségük teszi ugyanis lehetővé, hogy ezek a bántalmazások megtörténhessenek. Kifejtette, nagyon fontos lenne, hogy szülőként beszélgessünk gyermekünkkel egy-egy iskolai nap után, hiszen csak így tudhatjuk meg, milyen tapasztalatai vannak a kapcsolatépítésben.

A bőnyi eset kapcsán arról beszélt, amerikai tanulmányokból arra lehet következtetni, hogy a hasonló támadások esetén nagyon meghatározó, hogy az elkövető úgy érzi, egyáltalán nem számít másoknak, vele nem törődik senki. „Képzeljük csak el azt a kétségbeesett állapotot, ahonnan egy gyerek nem lát más kiutat. Mire idáig eljutnak – mert a környezetükben élők a rossz érzéseiket elbagatellizálják, minimalizálják –, megszűnik az empátia bennük és egy mindenre kiterjedő harag lesz bennük úrrá” – hangsúlyozta a pszichológus.

Otthon is gondok voltak a családban

„Nem haragszom a szurkáló osztálytársra, számomra csak az a fontos, hogy a gyerekem életben maradjon. De van, amit nem értek. Mi vesz rá valakit arra, hogy kést vigyen az iskolába és halállistát írjon?” – idézi a Népszava a hátba szúrt kislány édesanyját. A Telex pedig az elkövető édesanyjával váltott pár szót, aki elárulta, a gyermek apjával régóta megromlott a viszonyuk, külön is költöztek tőle, sőt, a rendőrségen is felejentette. A múlt hétvégén a férfi ismét megfenyegette az asszonyt, aki szombaton ismét rendőri segítséget kért emiatt. Szerinte ez is közrejátszhatott kislánya viselkedésében.

