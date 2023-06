15 főtt tojást dugott a fenekébe, kis híján belehalt

Ahogy egy korábbi cikkünkből is egyértelműen kiderül, azóta dugdosnak tárgyakat a hátsó felükbe az emberek, mióta a világ világ. Csakhogy a közelmúltban Hollandiában történt egy eset, ami minden korábbi, hasonló témájú történést magasan leköröz, egyúttal tökéletesen rávilágít arra, miért nem jó ötlet bármit a fenekünkbe dugni.

Ahogy az The Dutch Journal of Medicine című orvosi szaklapból kiderül, a 29 éves páciens – bizonyos C – éjfél körül érkezett a sürgősségi osztályra elviselhetetlen hasi fájdalmakkal. A vizsgálat közben a férfi bevallotta, néhány órával korábban GHB-t fogyasztott, és ennek hatása alatt partnerével 15 megpucolt, főtt tojást helyezett fel a végbelébe.

A 29 éves férfi eléggé megbánta a furcsa kísérletet (Fotó: GEttyImages)

A szaklap cikkéből kiderül, hogy a páciensnek ekkora szabálytalanul gyors volt a szívverése (120/perc), és a légzése is felgyorsult (28 legevővétel/perc). Mivel a férfit ellátó orvos vérmérgezésre gyanakodott, azonnal CT-vizsgálatot rendelt el, ami kimutatta, hogy az idegen tárgyak szakadást idéztek elő a szigma bélen, ráadásul abnormálisan sok folyadék és levegő gyűlt az alhasi területen.

A pácienst végül azonnal meg kellett operálni. „A tojásokat végül sikerült többé-kevésbé egészben eltávolítani, az alhasi területet pedig fertőtlenítettük.” A beszámolóból kiderült, hogy a beteg a műtétet követően csak rövid ideig maradt az intenzív osztályon, néhány nappal később relatíve jó állapotban, maradandó károsodások nélkül hagyhatta el a kórházat.

