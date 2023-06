Ezek a legbizarrabb tárgyak, amiket az emberek a hátsó felükbe dugtak

Nem is olyan rég még egy neve elhallgatását kérő egyetemista lányról szóltak a hírek, aki a közelmúltban azért került a sürgősségi osztályra, mert a végbelében maradt egy közepes méretű vibrátor. A fiatal lány a Metro cikke szerint azért kért végül orvosi segítséget, mert a szexjátékot máshogy nem tudták eltávolítani a hátsójából.

És bár az eset valóban elég kellemetlen, messze nem ez volt a legbizarrabb tárgy, ami emberi végbélből előkerült. Íme, az 5 legdurvább történet:

1. Néhány éve egy Mississippi államban élő farmer kereste fel az egyetemi kórházat azzal, hogy egy sörösüveg ragadt a végbelébe. Az Annals of Surgery című lap tudósítása szerint a 72 éves férfi azzal magyarázta az esetet, hogy ürítés közben véletlenül ráhuppant az üvegre…

a szóban forgó palack (fotó:imgur)

2. Hong Kongban egy 50 éves férfi kereste fel a sürgősségi osztályt, miután hosszú ideje küszködött bélgyulladásos tünetekkel. A kezelőorvosa elzáródásra gyanakodott, megröntgenezte a beteget, de arra, amit végül a röntgenképen látott, egyáltalán nem volt felkészülve: egy félméteres angolna tartózkodott a beteg vastagbelében. A férfi később elmondta, azért helyezte fel az állatot, mert abban bízott, hogy segít majd a szorulásán.

A nyilak jelzik az angolnát (Fotó: The Journal surgery)

3. Az orvosi beszámolók szerint az esetek nagy többségében a szexjátékok azok, amik a végbélben maradnak. A Medical Journal of Australia cikke egy ilyen emlékezetes esetről számol be: 1979-ben egy 64 éves férfi azzal kereste fel a kórházat, hogy egy vibrátor van a végbelében. Később kiderült, hogy a játékszer több mint fél éve került oda és tulajdonosa még egy világkörüli útra is „magával vitte”, mielőtt orvosi segítséget kért volna.

4. Előkelő helyen szerepel a bizarr tárgyak listáján az a légfrissítő is, amit egy szaudi férfi dugott a végbelébe – állítása szerint azért, hogy megszabaduljon a kellemetlen szagoktól. Végül alhasi panaszokkal ment a sürgősségi osztályra, ahol egy gyors röntgen azonnal elárulta, mi a baj.

Az orvosok gyorsan kivették a dezodort is (fotó: Imgur)

5. Az 5-ös listát az a Georgia államban élő ügyvéd zárja, aki a mobiltelefonjára ült rá olyan vehemenciával, hogy az a végbelében kötött ki. A furcsa tárgyról természetesen készült röntgenfelvétel is, íme:

Fotó: Emedicine

