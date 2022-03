Már több mint három hete tart az orosz-ukrán háború. Egyre több ukrán város válik veszélyessé, lakhatatlanná, ezért akinek csak lehetősége van rá, másik országba menekül. Az elmúlt időszak tragédiái azonban a segítő szándékú embereket is jelentősen megmozgatták. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyike azoknak a közösségeknek, akik segíteni próbálnak a bajbajutottaknak. Néhány menekült megrázó történetéről már mi is beszámoltunk korábban, most pedig újabb elbeszéléseket osztott meg közösségi oldalán a segélyszervezet, hogy mindenki láthassa: valóban óriási szükség van a segítségre.

Síró nő telefonál lebombázott háza előtt Kijevben.

Fotó: Alejandro Martinez/Anadolu Agency/Getty Images

"Attól tartottunk, hogy lerombolják a házunkat"

A segélyszervezet egyik posztja Nataliáról szól. Az édesanya 2 gyermekével - a 9 éves Igorral és a 2 hónapos Nastiával - menekült a Kijev melletti Boriszpil városából Lembergbe (Lviv), az ott felállított humanitárius központba. A család egykori otthonát nyújtó települést teljesen elpusztították a mindennapos bombázásokkal. "Amikor éjjel bombáztak, nem tudtam, hova meneküljünk. Attól tartottunk, hogy lerombolják a lakóházunkat. Ezen a menedékhelyen legalább biztonságban érzem magunkat" - mesélte. A nő ugyanakkor azt is bevallotta, hogy fél a bizonytalan jövőjük miatt, és borzasztóan aggódik férjéért, aki - a legtöbb ukrán férfihoz hasonlóan - Ukrajnában maradt harcolni. "Félek. Mi lesz a családommal? Mi lesz a férjemmel?" - fogalmazott.

Szívműtétre váró kisfiukkal keltek útra

Így élik meg a menekült gyerekek a háborút.

Egy másik poszt Eugéniáék történetét meséli el. A nő férjével, valamint 3 közös gyermekükkel érkezett Harkivból Lembergbe. Éppen a harkivi kórházban tartózkodtak legkisebb gyermekük, a 10 hónapos Igor miatt, amikor megkezdődtek a bombázások. A kisfiú szívműtétre várt, az orosz támadások miatt azonban kénytelenek voltak elhagyni a kórházat, és elmenekülni a városból. Átmenetileg egy menekültszállásként működő iskolában kaptak helyet, de a napokban már itt is a légiriadóra riadtak fel éjjel. Valószínűleg amint lehet, innen is továbbállnak majd, hogy soha többé ne kelljen ezt a baljós hangot hallaniuk. Arra vágynak, hogy Igor szívműtéte minél előbb megvalósuljon, a háború után pedig újra hazatérnének Ukrajnába.

Bizonytalan jövőképpel érkeznek

A segélyszervezet beszámolója szerint az asztélyi határátkelőnél kialakított segítő ponton is naponta több százan jelennek meg. A rászorulók között sok a gyermekeivel menekülő édesanya, de akadnak olyan tinédzserek is, akik egyedül vállalták be a hosszú utat. A személyes története mindenkinek más, ami azonban közös bennük, az az, hogy mindannyian kimerülve, bizonytalan jövőképpel, illetve békés, nyugodt élet iránti vággyal érkeznek. A bajbajutottakat egyebek mellett élelemmel, teával, takaróval és gyermekápolási cikkekkel látják el. Szükség esetén pedig magyar és ukrán nyelvű tájékoztatást is nyújtanak azoknak, akik átmeneti szállást keresnek Magyarországon.

Aki szeretné támogatni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, illetve hozzájárulni a menekültek ellátásához, ezen az oldalon teheti meg. További adományozási lehetőségekről pedig itt lehet tájékozódni.