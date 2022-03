Így élik meg a menekült gyerekek a háborút

"Tudják, mi történik ott, ahonnan jöttek, de nem értik" - hangzott el az RTL Klub Fókusz című műsorának egyik riportjában, amely azt mutatta be, hogyan élik meg a háború sújtotta Ukrajnából jött gyerekek, hogy egyetlen éjszaka alatt minden megváltozott körülöttük. Mint kiderült, a fiatalok örülnek, hogy már biztonságban vannak, ám mindenkinek van valami, ami hiányzik neki otthonról.

Menekült gyerekek rajzai a barabási művelődési házban kialakított segítségponton.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Otthon hagyott családtagok és kedvencek

A Református Szeretetszolgálat átmeneti menedékszállásán Milán sírva mesélt arról, hogy a macskáját és a kutyáit otthon kellett hagyniuk. Máté pedig azt mondta, hogy a szülei az egyik napról a másikra döntötték el, hogy elhagyják otthonukat. Szinte csak annyi holmit hoztak magukkal, ami éppen rajtuk volt - minden mást Magyarországon kaptak. Arra a kérdésre, hogy mi vagy ki hiányzik neki a legjobban, azt felelte, hogy a nagymamája, aki - vélhetően útlevél hiányában - nem tudott velük menni. Mint mondta, nagyon sok időbe került, amíg Kárpátaljáról eljutottak az átmeneti otthonba, de hamarosan továbbmennek Kecskemétre. Noémi hátrahagyott, de már szintén elmenekülni készülő családtagokról, testvére, Klaudia pedig a barátnőiről beszélt, akiktől még elbúcsúzni sem tudott a nagy sietség közepette.

Az iskolás gyerekeknek a történelemkönyvekből már ismerős lehet a háború kifejezés, de abban aligha van gyakorlatuk, hogy a Magyarország szomszédságában zajló fegyveres összecsapások okozta érzelmi stresszt és félelmet hogyan kezeljék. A nyugalom és a biztonságérzés megteremtése, illetve a kérdések megválaszolása elsősorban a szülők dolga, még ha ez nem is olyan egyszerű feladat.

"Ez a későbbiekben is a felszínre törhet"

Az átmeneti szállás dolgozói minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ha csak rövid időre is, de feledtessék a gyerekekkel a nehézségeket és a veszteséget. A Fókusz által megkérdezett gyermekpszichológus, Bojti Andrea szerint azonban a jelenlegi helyzet komoly traumákat okozhat a gyerekeknek. Az otthon biztonságának elvesztése ugyanis egy igen erős és meghatározó krízist jelent. "A traumakutatások azt mutatják, hogy nagyon különböző módon élhetik meg az adott szituációt a személyek. Akár a Holokauszt-kutatásokra is, ha visszagondolunk, tűnhet úgy a kívülálló számára, mintha semmi sem történt volna, éli tovább az életét. De azért tudjuk azt, hogy ha valakivel egy ilyen trauma megtörtént az életében, akkor ez a későbbiekben is a felszínre törhet" - magyarázta.

Az ehhez hasonló megrázkódtatások árnyékában kialakulhat egyebek mellett poszttraumás stressz, alvászavar, krónikusfájdalomszindróma, szorongás, a későbbiekben pedig akár alkoholprobléma is. Mivel azonban ezek a gyerekek viszonylag hamar biztonságos távolságra kerültek a veszélytől, talán lehet bízni abban, hogy az új otthonukon való beilleszkedést követően elfelejtik a történteket, amennyire csak lehet. Most mindenesetre jól látszik, hogy a feldolgozás folyamata még tart a gyerekeknél, többségük például "kirajzolja" magából traumáját: a bombázó repülőket, a hátrahagyott családi házat és szeretett kedvenceiket vetik papírra.