Ezt a növényt tették a sütibe, súlyos mérgezést kaptak

Az ehető fehér akác helyett az igen mérgező sárga virágú aranyeső – más néven sárga akác – virágait fogyasztották el süteménybe keverve többen is Franciaországban. Az aranyeső nem azonos a kora tavasszal Magyarországon is nyíló aranyvesszővel (amelyet sokan tévesen aranyesőnek neveznek), hanem egy fürtökben virágzó cserjéről van szó, amely elfogyasztva szédülést, fejfájást, emésztési zavarokat, szapora szívverést, nagyon nagy mennyiségben felszívódva pedig akár kómát is okozhat – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

Az aranysárga virágok szépek és illatosak, azonban nem ehetőek! Fotó: Getty Images

Színük alapján jól megkülönböztethetőek

A francia Sud Ouest cikkére hivatkozva azt írták, a két növény valóban nagyon hasonlít egymásra, a színük azonban különböző. Érdemes tehát megjegyezni, hogy a fehér virágok fogyaszthatóak, a sárgák viszont veszélyesek.

„Az elmúlt hetekben több család is ételmérgezés áldozata lett” – nyilatkozta az esetekről dr. Magali Labadie, a Bordeaux-i Egyetemi Kórház toxikológiai osztályának vezetője. Véleménye szerint az ismétlődő esetek oka, hogy sokan a botanikai ismeretek hiányában is megkísérel akácfánkot készíteni házilag.

Gyöngyvirág, tuja, aranyeső – számos olyan növény díszíti a hazai kerteket, amelyekről talán nem is gondolnánk, hogy mérgezőek. Mutatjuk, milyen tünetek figyelmeztethetnek baj esetén.

