Mérgező növények a kertben: mire figyeljünk?

Ha kisgyermek van a családban, a kertben lévő mérgező növényeket jobb inkább eltávolítani – tanácsolja új sorozatában a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a Facebookon. Ha ez nem megoldható, akkor legalább az elérhető magasságban lévő bogyós terméseket szedjük össze, illetve ideiglenesen körbe is keríthetjük a növényeket. A lényeg, hogy tegyünk meg minden óvintézkedést a mérgezések megelőzése érdekében.

A leggyakoribb kerti növények ugyanis sok esetben mérgezőek lehetnek. Az NNK elsőként a májusi gyöngyvirágra (Convallaria majalis) hívta fel a figyelmet. Minden része mérgező, ráadásul könnyen összetéveszthető az étkezési célokra gyűjtött medvehagymával. Fontos tehát az óvatosság, mert a gyöngyvirág súlyos, akár halálos mérgezést okozhat. A mérgezés jellemző tünetei közé tartozik a hányás, hasmenés, súlyos esetben szívritmus- és keringési zavar.

Szintén sok háznál előfordul a tuja (Thuja sp.), amelynek főként a levele veszélyes. A növénnyel érintkezve bőrirritáció léphet fel, ha pedig bárki lenyeli, gyomor- és emésztőszervi tünetek, görcsök, akár tudatvesztés, máj- és vesekárosodás lehet a következmény.

Éppen ezek a hetekben, májusban bontja virágait a közkedvelt aranyeső (Laburnum anagyroides). Bármennyire is díszes azonban, minden része mérgező, különösen a fiatal kérge és a magja. Gyermekeknél élesveszélyes állapotot is kiválthat. A mérgezés tünetként izgatottságot, görcsöket, erős verejtékezést, hányást és hasmenést okozhat. Súlyos esetben légzésbénulás és vesekárosodás is felléphet.

