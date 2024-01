Ezért nem szabad náthásan a volán mögé ülni

„Az orvosok és a közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakemberek egyaránt azt javasolják: a sofőrök ne értékeljék túl a képességeiket” – írja friss cikkében a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI) közlekedésbiztonsági oldala. A cikk rámutat, hogy egyes gyógyszerek szedése mellett tilos gépjárművet vezetni. Erre az orvosok is felhívják a beteg figyelmét. Amennyiben a beteg mégis beül a volán mögé, majd balesetet okoz, akkor nem kerülheti el annak jogi következményeit. Hasonlóképpen nem számít felmentő körülménynek egy hirtelen rosszullét sem, amennyiben az olyan betegség következtében áll be, amelyről az érintettnek előzetesen volt tudomása.

Számos egészségügyi panasz bajt okozhat az autós forgalomban. Fotó: Getty Images

Vezetést kizáró egészségi probléma lehet a többi között a magas vérnyomás is, amely Magyarországon a lakosság mintegy harmadánál előforduló probléma. Persze megfelelően kezelt magasvérnyomás-betegség esetén szabad vezetni, de ilyenkor is javasolt az óvatosság. Tünetként fejfájás, idegesség, ingerlékenység, látászavar, szédülés és tarkótáji fájdalom egyaránt felléphet. Aki ezeket tapasztalja, ne vezessen! Amennyiben a panaszok út közben jelentkeznek, álljunk félre, és ha nem enyhülnek, hívjunk segítséget.

„Egy pillanatnyi rosszullétnek is súlyos következményei lehetnek, miután lakott területen belül 14, azon kívül minimum 25 métert tesz meg másodpercenként egy, a megengedett maximális sebességgel haladó gépjármű. Nem beszélve arról, hogy amikor a tünetek először jelentkeznek, a figyelem azokra fókuszál” – olvasható a kozlekedesbiztonsag.kti.hu cikkében. Veszélyes lehet alvászavarral vezetni. Alvási apnoé esetén csak előírás szerinti kezelés mellett, szakorvosi igazolással kaphat jogosítványt a beteg. Az alvászavarban szenvedők sokszor észre sem veszik, hogy elaludtak, ami érthetően súlyos kockázatot jelent az utakon.

Ugyancsak veszélyes a kötőhártyagyulladás, a magas láz, az erős hasmenés, illetve az allergia is. Még az evés utáni kajakóma is bajt okozhat. Ugyancsak nem érdemes kockáztatni náthásan, influenzásan: egy ártalmatlannak tűnő tüsszentés is veszélyes forgalmi helyzeteket idézhet elő menet közben. „Nem utolsó sorban, ha valaki úgy okoz balesetet bármilyen betegségből kifolyólag, hogy arról – mármint a betegségéről – korábban nem tudott, mentesülhet a jogi felelősség alól. Ellenkező esetben azonban vállalnia kell a felelősséget akkor is, ha járt a bajával orvosnál, és akkor is, ha nem” – hangsúlyozza a cikk.