Durva videó: ezt ne tedd soha, ha balesetet látsz

A baleset a Győrt és Sopront összekötő M85-ös autóúton történt. Mint azt az MKIF írja Facebook-bejegyzésében, a baj szinte a semmiből, száraz útburkolaton, fényes nappal következett be. Az egyik autó nem követte le megfelelően a kanyar ívét, az aztán egy pillanatra letért az úttestről. A sofőr megijedt, elrántotta a kormányt, aminek az lett a vége, hogy a szalagkorlátnak csapódott, majd arról visszapattanva a jármű felborult.

„Ennek az esetnek most nem a vezetéstechnikai részét szeretnénk kiemelni, hanem amiről már korábban is írtunk: ez pedig a segítségnyújtás elmulasztása” – fogalmaz az MKIF. A balesetről közzétett videón látható ugyanis, hogy a felborult autó mögött érkező következő személyautó fékezés nélkül elhajt a bajbajutott mellett. „A törvény szerint, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető” – hívja fel a figyelmet a cég.

Az MKIF hangsúlyozza, ilyenkor az a helyes eljárás, ha meggyőződünk róla, hogy az érintettek szüksége van-e segítségre, kell-e hozzá segítséget hívnunk a 112-es segélyhívón. Fontos azonban, hogy eközben ne okozzunk újabb veszélyhelyzetet a közlekedésben. Ha megállunk segíteni, akkor amennyire csak lehet, húzódjunk le, és láthatósági mellényben szálljunk ki járművünkből. A bajbajutotta(ka)t is igyekezzünk a lehető legbiztonságosabb úton, elsősorban a korláton kívül megközelíteni.

