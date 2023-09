Ezért nem mindegy, milyen tisztítószert használsz

Nyugtalanító eredményeket tettek közzé a Environmental Working Group (EWG) kutatói a gyakran használt háztartási tisztítószerek potenciális egészségügyi kockázatairól. A Chemosphere című folyóiratban közzétett tanulmány harminc tisztítószert elemzett, köztük többfunkciós, illetve üvegtisztítószereket és légfrissítőket. Az eredményekből kiderült, hogy ezek a mindennap használatos termékek több száz veszélyes illékony szerves vegyületet, úgynevezett VOC-ot (volatile organic compounds) bocsáthatnak ki – írja a Medical X Press.

Van olyan tisztítószer, ami veszélyes anyagokat bocsát ki a levegőbe. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Lehetőleg "zöld" és illatmentes legyen

A kutatók hagyományos és úgynevezett zöld tisztítószereket is vizsgáltak, és összesen 530 egyedi VOC-ot mutattak ki a harminc termékben. Ezek közül 193 bizonyult veszélyesnek, amik egyebek mellett légzőszervi megbetegedést, fokozott rákkockázatot, valamint fejlődési és reprodukciós hatásokat is okozhatnak. A tisztítószerekben található VOC-ok befolyásolják a levegő minőségét mind beltéri, mind kültéri használatkor, zárt térben azonban akár ötször-tízszer is nagyobb lehet a szennyező hatása. Ráadásul egyes termékek napokig, hetekig, vagy akár hónapokig bocsátanak ki VOC-okat a használatot követően.

A levegőbe jutó veszélyes anyagok csökkentéséért érdemes inkább az úgynevezett zöld, és azokon belül is különösen az illatmentes változatokat kiválasztani – javasolja Alexis Temkin. Az EWG vezető toxikológusa hangsúlyozta: ezek a hagyományos termékekhez képest kevesebb VOC-ot bocsátanak ki, átlagosan körülbelül feleannyit.