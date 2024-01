Ezért kell ismerned a mérgekre utaló narancssárga jelzéseket

A vegyi anyagok sok előnnyel járnak, segítségünkre lehetnek. Jó tudni azonban, hogy számos veszélyt is hordoznak mind az egészségünkre, mind a környezetünkre. A takarítás közben használatos tisztítószerek olyan anyagokat tartalmaznak, melyek súlyos egészségkárosító hatással bírnak belélegzés, lenyelés vagy akár már a bőrünkre kerülés esetén. De olyan ártalmatlannak tűnő dolgaink is, mint az illóolajok, körömlakklemosó vagy egy parfüm is ezen a listán helyezkednek el – sorolja a Pénzcentrum.

Főleg a gyerekekre veszélyes

A lakás minden pontján megtalálhatóak olyan háztartási szerek, amelyek mérgezést okozhatnak, különösen veszélyeztetve ezzel a kisgyermekeket. A vegyi anyagok gyártóinak kötelességük, hogy a veszélyes anyagok és keverékek címkéjén kiemeljék a biztonságos használat fontosságát, és felhívják a figyelmet az egészségügyi kockázatokra. Ezenkívül bizonyos vegyszereket gyerekbiztos zárral kell ellátniuk. Ezek az intézkedések jelentősen csökkentik a mérgezéses balesetek előfordulásának esélyét, azonban a háztartási szerek biztonságos használata és tárolása már a felhasználók felelőssége.

Évente több száz mérgezéses baleset történik a gyerekek körében, és ezek 60 százaléka az 1-4 éves korosztályt érinti. A gyermekkori mérgezések legtöbbször a helytelen tárolás és a szülői figyelmetlenség következményei, amelyek megfelelő ismeretek és odafigyelés mellett megelőzhetők lennének.

A termékeken található szimbólumok, melyekre figyelni kell: