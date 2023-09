Ezerméteres mélységben mentették meg a barlangász életét

Sikerült felszínre hozni az ezer méteres mélységben súlyos állapotba került amerikai barlangászt, Mark Dickey-t, akinek a kimentésén többek között magyar, török, olasz, horvát, bolgár, szlovén és lengyel barlangászok egy csapatként dolgoztak – közölte az elsőként a sérülthöz érő magyar alakulat egyesülete, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat (BMSZ) az Indexen. A 40 éves férfinak állítólag nem voltak tünetei a gyomor-bélrendszeri vérzést megelőzően.

Az ismert barlangász a Morca-barlang feltárásán dolgozott egy nemzetközi kutatócsapat tagjaként, amikor hirtelen súlyos gyomor-bélrendszeri vérzés lépett fel nála, így társával együtt a -1040 méteren felállított alaptáborban várták meg, amíg megérkezik a segítség. Nagyjából 16 óra mászással érte el a négyfős magyar csapat a sérültet, akinek hat egység vérrel, vérplazmával és nagy dózisú intravénásan adagolt gyomorvédő savlekötővel stabilizálták az állapotát ezerméteres mélységben.

Bárkivel megtörténhet

A helyzetet nemcsak az nehezítette, hogy az extrém körülmények között steril környezetet kellett teremtenünk, műszerek hiányában ráadásul nem tudtunk monitorozni az állapotát – mondta el az Indexnek a sürgősségi ellátást nyújtó aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos, Zádor Zsófia. Kifejtette: ilyen helyzetbe szinte bárki kerülhet, mivel az úgynevezett helicobacter pylori tünetmentesen is jelen lehet a szervezetben, később pedig akár súlyosabb gyomorfekélyt is kiválthat. A férfinál a vérzést a fertőzés következtében gyomorfali ér elpattanása okozhatta. A magyar doktornő hét napot töltött az ezer méteres mélységben, a mentésre szoruló barlangász pedig több mint tíz napot volt a HOPE nevű bivakban, azaz a később sátorkórházzá alakított alaptáborban. Ebben a környezetben a fertőzések elkerülése is komoly kihívást jelent, a sötétség és a hideggel való állandó küzdelem pedig pszichésen is megterheli az embert.

Miután Marc Dickey-t kedden nem sokkal éjfél után sikerült a nemzetközi mentőegységeknek a felszínre hozniuk, közel tízórás út várt rá a legközelebbi kórházig, ahova a törökországi mentőszolgálat szállította.