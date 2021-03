Ezek a szakmák növelik a rák kockázatát

Ha a világ legveszélyesebb munkáira gondolunk, legtöbbször a rendőrök, a katonák vagy a testőrök ugranak be. Tény, hogy ők az átlagosnál jóval többször teszik kockára az életüket, ám egy állás nem csak a közvetlen életveszély miatt lehet veszélyes - hanem akkor is, ha hosszú távon nagyon káros hatással van az egészségi állapotunkra. Az Insider magazin összegyűjtötte azokat a szakmákat, amelyek bizonyítottan összefüggésbe hozhatók a daganatos betegségek kialakulásával. A listában egészen meglepő foglalkozások is helyet kaptak, amelyekről elsőre talán nem is gondolnánk, milyen rosszat tesznek a testünknek, pedig valójában igencsak ártalmas lehet az űzésük.

Pilóták

Sokan azt gondolhatják, hogy a pilóták életét és egészségét elsősorban a repülőbalesetek veszélyeztetik, ám ennél lényegesen nagyobb esélyük van arra, hogy rosszindulatú bőrrák alakul ki náluk. Egy, a JAMA Dermatology című folyóiratban is közzétett tanulmány ugyanis kimutatta, hogy az átlagosnál jóval magasabb UV-sugárzás éri őket a gépek pilótafülkéjében, emiatt kétszer akkora eséllyel alakul ki náluk melanoma, mint azoknál a személyeknél, akik nem repülnek ilyen gyakran. A kutatók megállapították, hogy a pilótafülkében, repülés közben eltöltött egy óra alatt közel annyi UV-sugárzás éri a pilótákat, mintha 20 percet töltenének a szoláriumban, így a bőröregedés, a napégés és a ráncok mellett bizony az emelkedett bőrrákkockázattal is számolniuk kell.

A növényvédő és rovarirtó szerek rendszeres használata is veszélyes lehet az egészségünkre.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Vízimentők

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos ajánlása szerint a nyári hónapokban délelőtt 10 és délután 3-4 óra között kerülni kell a tűző napon töltött időt, mert ilyenkor a legmagasabb az UV-sugárzás. De mi a helyzet akkor, ha a munkaidőnk megköveteli, hogy ilyenkor is a szabadban legyünk, méghozzá fürdőruhában? A vízimentők a vízparton legfeljebb a napernyők árnyékát élvezhetik, ám ez sem nyújt teljes védelmet a káros napsugarak ellen, ráadásul a teljes nyitvatartási időben rajta kell tartaniuk a szemüket a fürdőzőkön, így hát nem meglepő, hogy az ő esetükben is fokozott a melanoma kialakulásának kockázata. Az 1990-es években a Los Angeles-i megyei vízimentő egyesület bevezette az alkalmazottak rendszeres bőrrákszűrő vizsgálatát, miután az egyik náluk dolgozó vízimentő rosszindulatú melanoma miatt vesztette életét.

Irodai dolgozók

Ugyan mi kockázatos lehetne abban, hogy egész nap az asztal mellett ülünk? Meglepő, de éppen ez fenyegeti egészségünket a leginkább: a tétlen, egy helyben ücsörgés. Már egy 2009-ben készült tanulmány is összefüggésbe hozta a túl sok ülést a rákos megbetegedések fokozott kockázatával, és ezt az sem tudta teljes mértékben kompenzálni, ha az ülőmunkát végző munkavállalók a szabadidejükben rendszeresen sportoltak. Az Amerikai Ráktársaság adatai szerint a napi 6 óránál is többet ülőknél átlagosan 19 százalékkal magasabb a korai halálozás kockázata, mint a naponta 3 órát vagy annál kevesebbet ülőknél - ismervén azt, hogy a mozgásszegény életmód milyen káros hatással van a szervezet egészére, ez nem is annyira meglepő.

Műkörmösök

A szépségszalonokban dolgozó kézápoló szakemberek munkája elsősorban a munkaeszközök miatt veszélyes - de itt nem a hegyes ollókra, reszelőkre és egyéb berendezésekre kell gondolni. A körömápoláshoz és műkörömépítéshez használt lakkokban, gélekben és egyéb alapanyagokban ugyanis tanulmányok szerint több rákkeltő vegyi anyag található, mint az autószerelő műhelyekben. Többek között a bizonyítottan karcinogén benzol is nagy mennyiségben jelen lehet a szépségszalonokban - és mivel a manikűrösök több órán át ülnek egy légtérbe zárva ezekkel az anyagokkal, kimutathatóan emelkedik náluk a rákos megbetegedések kockázata. Az Egyesült Államok Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Hivatala (OSHA) épp ezért minden szépségszalonban dolgozónak azt javasolja, hogy ügyeljenek a helyiségek alapos szellőztetésére, viseljenek maszkot (ez a koronavírus-járvány miatt is előírás lehet), kesztyűt és hosszú ujjú felső ruházatot, hogy minél kevésbé kerüljenek közvetlen kapcsolatba ezekkel a vegyi anyagokkal.

Tűzoltók

Napról napra kockára teszik az életüket a tűzoltók, akik az állandó életveszély mellett még a rákos megbetegedések emelkedett rizikójával is számolhatnak. Hiszen ahol tűz van, ott füst is bőven akad, ami sajnos hemzseg a mérgező és rákkeltő anyagoktól, mint amilyen a szén-monoxid, az akrolein vagy a formaldehid. Az amerikai Országos Munkahely-biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (NIOSH) felmérése szerint a tűzoltók körében 9 százalékkal gyakoribb a rákos diagnózis, és 14 százalékkal magasabb a rákhoz köthető halálozások aránya is náluk. Épp ezért különösen fontos, hogy a kisebb tűzesetekhez is megfelelő felszerelésben vonuljanak ki, hogy a lehető legkevesebb káros anyagot lélegezzék be a munkájuk közben, egy-egy sikeres oltás után pedig elengedhetetlen az alapos mosakodás, hogy a bőrükre kerülő karcinogénektől is megszabadulhassanak.

Mezőgazdasági dolgozók

Hiába a friss levegő, a természet közelsége és a fizikai aktivitás, a mezőgazdasági munkát végzőket sem kerülik el a vegyszerek, amelyek hosszú távon nem tesznek jót az egészségnek. Egy 2011-es amerikai tanulmány kimutatta, hogy a farmerek körében 20 százalékkal gyakoribb volt a prosztatarák, mint az egyéb foglalkozást űző társaiknál. Ezt a szakértők elsősorban a növényvédő szerekkel hozták összefüggésbe. Később egy, az American Journal is Epidemiology című szaklapban megjelent tanulmány is kapcsolatot talált az agresszív prosztatarák és a különféle rovarölő szerekkel való gyakori érintkezés között.

Festők

A festékekből jó pár rákkeltő vegyi anyag szabadul fel, ilyen például az arzén és a benzol - a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (ARC) épp ezért mindkettő az ember egészségére káros, rákkeltő minősítést kapott. Egy új-zélandi tanulmány pedig kimutatta, hogy azoknál a festőknél, akik a munkájuk során nem viselnek maszkot és egyéb védőfelszerelést, magasabb a hólyag- és veserák, valamint a myeloma multiplex (plazmasejtek daganatos betegsége) kockázata.

Temetkezési vállalkozók

A holttestek balzsamozásához használt formaldehid belélegezve rákkeltő hatású, így a temetkezési vállalkozóknak is ügyelniük kell a megfelelő maszk és védőfelszerelés viselésére a munkájuk során. Szintén ezzel az anyaggal dolgoznak az állatorvosok és a preparátorok is, akiknél ugyancsak fennáll a magasabb rákkockázat a balzsamozó folyadékok rendszeres alkalmazása miatt.

Építőipari munkások

Főként a régi építésű házak lebontásakor vagy felújításakor leselkedik veszély az építőmunkásokra, egykoron ugyanis előszeretettel alkalmaztak azbesztet az építéseken. A csőszigetelések, a padlólapok, a zsindelyek és számos egyéb építőanyag a mai napig tartalmaz azbesztet, amely a bontáskor a levegőbe kerülve, majd onnan belélegezve rákkeltő hatást fejt ki. A tartósan magas azbeszt-koncentráció lényegesen megemeli a tüdőrák, az emésztőrendszeri daganatok és a mezotelióma, a mellhártya rosszindulatú daganatának kockázatát, ezért ha egy építkezésen azbesztet észlelnek a levegőben, csak különösen szigorú óvintézkedések mellett folytatódhat a munka.