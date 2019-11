Csendes gyilkosok a lakásban

Nem is hinné, hányféle méreg, egészségkárosító anyag van még a legápoltabb, legbiztonságosabbnak hitt lakásban is! Járja körbe velünk együtt gondolatban Ön is az otthonát!

Hiába szép és hangulatos, légzési nehézségeket okozhat az illatgyertya

A legtöbb ember tisztában van vele, hogy a városi levegő - főleg az autók kipufogógázaival a környezetbe jutó mérgek miatt - veszélyes lehet az egészségre, ugyanakkor azt hiszik, hogyha otthon maradnak,. Ennek örömére meg is gyújtanak egy illatosított gyertyát és máris elkezdik saját szervezetük tönkretételét. légszennyezettség mindenkire veszélyes, különösen a kisgyermekekre, az idősekre és a legyengült szervezetű emberekre. A "benti" légszennyezettség nem kevésbé negatív hatású, ráadásul az energiaszámlákon spórolni kívánó, a lakásukat, házukat tökéletes szigeteléssel ellátó emberek kiváló táptalajt kínálnak a csendes gyilkosoknak.és folyamatosan kifejtik káros hatásukat."Amikor lezárjuk a házunkat, energia hatékonnyá válik, de, amelyek károsíthatják egészségünket. Egyes ilyen kemikáliák közismert rákkeltők" - mondta Dr. Bill Wolverton, a NASA nyugalmazott kutatója, aki részt vett az ügynökség természetes otthona, a BioHome kifejlesztésében.A légszennyezés a tüdő-, a szív- és érrendszer megbetegedésében is szerepet játszhat, s összefüggésbe hozható a diabétesz, az elhízás, a demencia , az asztma, és akár születési rendellenesség kialakulásával is, a rákról nem is beszélve.a gázkonvektorok, a nyílt láng, a dohányzás, a bútorok és a faszerkezetek gyártása során használt anyagok, de akár a tisztálkodó és tisztítószerek is. Még a citrom és fenyőillat is, amit gyertyákban vagy a légfrissítőkben használnak, mérgező lehet.a limonene nevű vegyi anyagból származik, ami ha egyes levegőben keringő vegyületekkel érintkezik, formaldehidet képezhet, ami pedig rákkeltő. Egy angliai kutatás szerint minden két levegőbe kerülő limonene-molekulából egy formaldehid molekula születik.De nem ez a vegyület az egyetlen, ami problémát jelent, az illatgyertyák többnyire olyan petrolkémiai anyagokból készülnek, amelyek. Égéskor ezek a levegőbe kerülnek, és légzési nehézséget okozhatnak.