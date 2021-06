Kamionsofőrök és biztonsági őrök egészségi állapotát hasonlították össze egy 2019-es kutatásban. Az alanyok étrendje és az életmódja nagyban hasonlított, a kamionsofőröknél mégis kétszer akkora volt a szívbetegség rizikója. Az ülő életmód tehát veszélyezteti a szív egészségét, azonban számos egyéb betegség kockázatát is jelentősen megnöveli.

A mentális egészségre is rossz hatással van az ülőmunka. Fotó: 123rf

Demenciát és diabéteszt okozhat

Az ülőmunkát végző emberek körében gyakoribb a korai halálozás, a demencia, a csontritkulás, a rák, valamint a magas koleszterin és vérnyomás is - állítják a kutatók. A sok üléssel járó életvitel miatt megváltozhat a szervezet inzulinérzékenysége is, amely cukorbetegséghez vezethet. Továbbá a visszér és a mélyvénás trombózis kialakulásának esélye is megnő a passzív életmód hatására - emiatt nagyon fontos óránként felállni az irodaszékből, legalább pár percre.

Szorongás és gerincprobléma is kialakulhat

A fentieken kívül az elhízásra és a szorongásra is hajlamosít a sok ülés. Az utóbbinak az lehet az oka, hogy az ülőmunkát végzők sok időt töltenek valamilyen monitor előtt, ami megzavarhatja az alvási ciklust, így hatással van a mentális egészségre is. Az sem mindegy, hogy a dolgozók milyen széken ülnek - a hosszas üldögélés ugyanis a gerincet is jelentősen megterheli.

h i r d e t é s

Mit lehet tenni?

Mennyit kellene mozogni ülőmunka mellett? Ide kattintva megtudhatja!

Akit a munkája egy székhez köt, annak különösen fontos, hogy a szabadidejében minél többet legyen talpon és sportoljon. A rendszeres mozgással ugyanis kitolható a várható élettartam, valamint megelőzhető vagy csökkenthető a sok ülés negatív hatása is.

Forrás: webmd.com