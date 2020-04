Ez történik, ha hétfőtől maszk nélkül vásárolunk Budapesten

Fertőző-e a pénz és a kulcscsomó? Cikkünkből kiderül, kattintson ide!

Mint arról a HáziPatika.com is beszámolt, a főpolgármester kedden, április 21-én jelentette be az újabb szigorítást, amelyet azzal indokolt, hogy igyekeznek minden módon megfékezni a járvány további terjedését. "A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban zárt térben veszélyes az, hogy ha nincsen maszk rajtunk. A kendő, sál, maszk elsősorban mindig a másik ember egészségét védi, de ha mindannyian így járunk el, akkor mindannyiunk egészségét fogja szolgálni" - hangsúlyozta Karácsony Gergely.

A fővárosiak önkéntes jogkövetésére építenek

Később azonban maga a főpolgármester is utalt rá, hogy jogilag nem olyan egyszerű az érintettek számára egy ilyen rendelkezést előírni. A Főpolgármesteri Hivatal szerint a maszkviselés előírásakor mindenekelőtt a budapestiek önkéntes jogkövetésére építenek és külön szankciórendszert sem terveznek alkotni - írja a hvg.hu.

A fővárosi fenntartású BKK járművein más a helyzet. A járatokon jelenleg is érvényes utazási feltételek közé illeszkedik majd a maszk vagy sál viselését érintő szabályozás is. Az előírások megszegőit a sofőr vagy az ellenőr egyaránt figyelmeztetheti, ha pedig ekkor sem tartják be az utasok, ki is zárhatják őket az utazásból.

A rendelet betartatása az önkormányzat feladata

Ennél bonyolultabb a kereskedelmi egységek helyzete, hiszen ezek nem önkormányzati fenntartásúak, még ha esetleg az üzletet a fővárostól is bérlik, vagy tőlük kaptak működési engedélyt. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján az hangzott el, hogy a maszk- vagy sálviselést meghatározó rendelet betartatása az önkormányzat feladata, akár a közterület-felügyelők, polgárőrök közreműködésével. A rendelet egyébként csütörtökön megjelent a Fővárosi Közlönyben, és kiderült belőle, hogy azt, aki nem tartja be a szabályokat, legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania.

Védőmaszkot viselő utas a 3-as metró Deák téri állomásán. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Egy szakértő szerint azonban kormányrendelet nélkül nincs sok értelme bevezetni egy ilyen intézkedést. Brózman Attila ügyvéd kiemelte, a Fővárosi Önkormányzat akkor fogja tudni jogszabályban előírni a maszk kötelező viselését hétfőtől, ha a kormány előtte rendeletben felhatalmazást ad a kijárási korlátozással összefüggésben önkormányzati intézkedések hozatalára. "Ennek azonban hosszabb időre kell szólni, tehát nem csak egy hétvégére, mint eddig. Mindaddig csak együttműködési kérés lehet a lakosok felé a maszkviselés" - szögezte le. Márpedig a csütörtökön megjelent kormányrendelet alapján megint csak a mostani hétvégére kaptak korlátozási lehetőséget az önkormányzatok.

Ezért célszerű maszkot hordani

Mint azt korábbi cikkünkben mi is megírtuk, számos szakmai vita tárgya volt az elmúlt hetekben a járvány ideje alatti maszkviselés. Míg a jelenlegi protokoll szerint elsősorban a betegeknek kell viselniük, a Magyar Orvosi Kamara szerint általánosan minden embernek hordania kellene azért, hogy a tünetmentes fertőzöttek se adhassák tovább a vírust. Ezen az állásponton van Makara Gábor neuroendokrinológus is.

Mint mondja, a vírusok ráadásul nemcsak köhögéskor és tüsszentéskor, de már beszéd során is elszabadulnak, az ezekből összeálló aeroszol pedig hosszú órákig a levegőben maradhat. Ez kifejezetten zárt környezetben veszélyes, ahol nem olyan jó a légcsere (például egy üzletben), így a vírusok hosszabb ideig is a levegőben maradnak.

Makara szerint a legveszélyesebb helyeken a legnagyobb védettséget nyújtó, N95-ös vagy N99-es orvosi vagy ipari száj- és orrmaszkokat javasolt használni, a kevésbé veszélyes területeken azonban olyan maszkokat is érdemes hordani, amelyek csak 50-70 százalékban szűrik a belélegzett levegőt. Ráadásul már egy sűrű szövésű sál is csökkentheti valamennyire afertőzésveszélyét.

