Ezért kellene mindenkinek maszkot viselni

Számos szakmai vita tárgya volt az elmúlt hetekben a járvány ideje alatti maszkviselés. Míg a jelenlegi protokoll szerint elsősorban a betegeknek kell viselniük, a Magyar Orvosi Kamara szerint általánosan minden embernek hordania kellene azért, hogy a tünetmentes fertőzöttek se adhassák tovább a vírust. Ezen az állásponton van Makara Gábor neuroendokrinológus is, akivel a Magyar Tudományos Akadémia készített interjút.

Koronavírus: ez az új maszk a legjobb Kínai kutatók új arcmaszkot állítottak elő, melyben a legfontosabb szűrőanyag a grafén. Az új védőeszköz 48 órás használatra is alkalmas lehet - kattintson a részletekért!

Már egy sál is sokat segíthet

Mint mondta, az ázsiai országokban már a járvány előtt is törekedtek arra, hogy kesztyű és maszk viselésével a lehető legnagyobb biztonságot nyújthassák egymásnak. A védőmaszkok mellett szól az a fontos érv is, hogy a fertőzöttek jelentős része - becslések szerint 25-50 százaléka - nem betegszik meg olyan súlyosan, hogy tünetei lennének. Mivel ők nem is tudják, hogy fertőznek, így a vírusokat is ők terjesztik a legnagyobb mértékben. "A jelenlegi járványügyi helyzetben tehát mindenki potenciális fertőzésforrás, egészen addig, amíg be nem bizonyosodik róla, hogy nem az" - hangsúlyozta Makara Gábor.

Már az egyszerűbb maszkok viselése is lassíthatja a járvány terjedését. Fotó: Getty Images

A vírusok ráadásul nem csak köhögéskor és tüsszentéskor, de már beszéd során is elszabadulnak, az ezekből összeálló aeroszol pedig hosszú órákig a levegőben maradhat. Nyílt téren ez nem jelent nagy veszélyt, az aeroszol ott ugyanis gyorsan "felhígul" és eloszlik a légmozgással. Zárt környezetben, ahol nem olyan jó a légcsere (például egy üzletben), viszont ezek a vírusok hosszabb ideig is a levegőben maradnak.

A legveszélyesebb helyeken ezért a legnagyobb védettséget nyújtó, N95-ös vagy N99-es orvosi vagy ipari száj- és orrmaszkokat javasolt használni, ezek ugyanis a levegőben lévő részecskék több mint 95 százalékát is kiszűrhetik. A kevésbé veszélyes területeken azonban olyan maszkokat is érdemes hordani, amelyek csak 50-70 százalékban szűrik a belélegzett levegőt. Persze már egy sűrű szövésű sál is csökkentheti valamennyire afertőzésveszélyét, az efféle járványban pedig az ilyen kis lépések is sokat számíthatnak - magyarázta a neuroendokrinológus.

Finnország új stratégiát dolgozott ki a koronavírus-járvány megfékezésére. Erről részletesebben az nlc.hu cikkében olvashat.