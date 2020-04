Koronavírus: újabb szigorítás Budapesten

Milyen a jó maszk koronavírus ellen? Cikkünkből megtudhatja a részleteket.

A héten már bejelentettek egy szigorítást Budapesten, mégpedig azt, hogy április 27-étől csak kendővel, maszkkal vagy valamilyen sállal eltakart arccal lehet felszállni a közösségi közlekedési eszközökre. Karácsony Gergely ma délután beszélt arról közösségi oldalán, hogy ezt az együttműködési kérésüket a budapestiek felé kiterjesztik a tömegközlekedésen kívül a boltokra, piacokra, bevásárlóközpontokra és taxikra is.

"Az vezeti a döntéseinket, hogy minden módon megfékezzük a járvány további terjedését. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban zárt térben veszélyes az, hogy ha nincsen maszk rajtunk. A kendő, sál, maszk elsősorban mindig a másik ember egészségét védi, de ha mindannyian így járunk el, akkor mindannyiunk egészségét fogja szolgálni" - hangsúlyozta a főpolgármester.

Mint mondta, kellemetlen, de szükségszerű intézkedésről van szó, ám mindenkit arra kér, hogy tartsák be a szabályokat. "Nem jó sálban vagy maszkban sétálni a városban, de még mindig jobb, mintha nem is sétálhatnánk" - fogalmazott, majd hozzátette: most erre van szükség azért, hogy a város túl legyen ezen a borzasztóan nehéz időszakon.

