Fertőző-e a pénz és a kulcscsomó?

A mostani járványos időszakban nem szívesen hagyjuk el otthonunkat, ám amikor mégis muszáj, a többség elgondolkodik azon, hogy vajon mindent megfelelően fertőtlenített-e hazaérkezés után. Dr. Stephen Berger, a Global Infectious Diseases and Epidemiology Network nevű szervezet társalapítója a WebMD-nek nyilatkozva elmondta, hogy baktériumok, vírusok, gombák és egyéb kórokozók láthatatlan ingoványa vesz minket körül mindennap. Ezek az apró lények tényleg mindenütt ott vannak - a könyvespolctól a karóránkon át a szemüvegünkig. Többségük ugyanakkor veszélytelen ránk nézve. Ezért nem is indokolt, hogy hazatérés után az összes holminkat úgy sikáljuk át, mintha a tárgyak mindegyike biológiai veszélyt hordozna.

Kulcsaink helyett elsősorban kezeinket kell inkább rendszeresen megtisztítani. Fotó: Getty Images

Igaz viszont, hogy a koronavírust és a járványhelyzetet komolyan kell venni. Ennek értelmében Berger meglátása szerint is egy dolgot kell nagyon alaposan és rendszeresen megmosnunk: a kezünket. Emellett, mint arról korábban írtunk, az egészségügyi hatóságok okostelefonjaink rendszeres fertőtlenítésének fontosságát is kiemelik. De mi a helyzet a pénzzel és a kulcsokkal?

Berger elmondása szerint több kutató is bizonyította, hogy sokféle baktérium és egyéb kórokozó képes a papírpénzen tovább élni. Egy új kutatás szerint pedig az euróövezet pamutszállal készült bankjegyei különösen veszélyeztetettek. A 75 százalékos réztartalmú érmék viszont már kevésbé. A szakember rámutatott ugyanakkor, hogy senkinek sem kell a pénzt kidobnia vagy tisztítószerbe áztatnia, ahogy kulcsainkat sem szükséges fertőtlenítővel lefújnunk. A megoldás az óvatosság és a higiéniára való odafigyelés.

Hogyan ápoljuk kezünket, hogy bőrünket ne szárítsa ki túlzottan a gyakori szappanos kézmosás? Részletek itt.

Az előbbi alatt azt érti, hogy tegyünk meg mindent a betegség elkerüléséért: hordjunk maszkot és tartsunk távolságot másoktól. Utóbbi alatt pedig alapos és rendszeres kézmosást, amihez nem szükséges drága szereket vennünk, mivel az egyszerű szappanos víz is tökéletesen megteszi.

Forrás: webmd.com

"...nagyon érdekes látni, hogy hirtelen mennyire megnőtt a bizalom a tudósok iránt, hogy majd ők megértik a betegséget, és kifejlesztik rá a védőoltást, miközben egy-két évtizede indult meg a tudományellenes mozgolódás. Éppen ezért most nagy kérdés, hogy vissza tudja-e billenteni az egyensúlyt, hogy most hirtelen mindenki varázslónak gondolja a kutatókat." Vargha Dórával, a University of Exeter járványtörténetet oktató adjunktusával készített interjút az nlc.hu - a cikket ide kattintva olvashatja el teljes egészében.