Ezek az oltások kellhetnek, ha külföldön nyaralsz

„Több szempontot kell figyelembe venni egy utazás során, hogy milyen védőoltások vagy milyen prevenciós intézkedések szükségesek” – mutatott rá az InfoRádiónak nyilatkozva Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) osztályvezetője. Kifejtette, eleve meghatározó, hogy mely országba utazunk, ahogy az is, hogy ott milyen kikapcsolódást tervezünk. Más-más egészségügyi kockázatot hordozhat például magában, ha csak a tengerparton sütkérezünk, vagy ha a szabadidőt aktívan eltöltve kimozdulunk, és nagyobb túrákat teszünk a természetben.

Éppen ezért Galgóczi azt javasolja, hogy az indulás előtt legalább hat héttel keressünk fel egy oltóközpontot, ahol tájékozódhatunk a potenciális veszélyekről és az ajánlott megelőző lépésekről. Hozzátette, érdemes figyelembe venni, hogy legkésőbb az utazás előtt 10-14 nappal már be kell adatni a szükséges védőoltásokat, hogy a megfelelő védettség ki tudjon alakulni a nyaralás idejére. Az oltasbiztonsag.hu oldalon megtalálhatók a fővárosi és megyei oltóközpontok elérhetőségei. Galgóczi szerint azért is érdemes kifejezetten az oltóközpontokkal felvenni a kapcsolatot, mert olyan speciális vakcinációs területről van szó, amely kapcsán például a háziorvosok jellemzően kevésbé tájékozottak.

Az NNGYK szakembere arra is kitért, hogy csupán egyetlen olyan oltás van, amely több országban – különösen Közép-Afrikában és Dél-Amerikában – is kötelező a belépéshez: a sárgaláz elleni. Minden más vakcina csupán ajánlott. Ezzel együtt érdemes megfontolni szerinte például a hepatitis A elleni oltást, és nemcsak egzotikus országokba, hanem akár a Földközi-tenger partjára utazva is. Ha pedig Indiába vagy Délkelet-Ázsiába készülünk, akkor a hastífusz elleni immunizálás is fontos lehet.

Borítókép: Getty Images