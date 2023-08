Életveszélyes tévhitre figyelmeztetnek a vízimentők

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) egy korábbi kérdőíves felmérésében arra kereste a választ, hogy az emberek milyen okok miatt nem hordják ezt az életmentő eszközt. Sokféle érv elhangzott, amelyek azonban általában nem állják meg a helyüket. A VMSZ ezeket gyűjtötte csokorba.

Mentőmellény használatával sok tragédia megelőzhető lenne. Fotó: Getty Images

„Csak jó időben megyek vízre, amikor nem veszélyes a vízen sportolni”

Jó időben is lehet valaki rosszul. Váratlan belgyógyászati, kardiológiai probléma bárkinél, akár fiataloknál is előfordulhat. Ha pedig ájultan esik valaki a vízbe, és nincs rajta mentőmellény, vizet fog belélegezni, miközben elmerül. Ezt akadályozza meg a mentőmellény azáltal, hogy fent tartja a víz felszínén a fejet, így nem jut víz a légutakba. „Ezen kívül gyakran találkozunk olyan bajbajutottal, aki megijedt valamilyen váratlan helyzettől. Jó úszókkal is megesik ez. Ha valaki megijed, nem tudja megfelelően kontrollálni a viselkedését, a légzését. Sajnos nem egy és nem két esetben tapasztaltuk, hogy emiatt fulladt meg valaki. Az ilyen tragédiák is megelőzhetőek mentőmellény használatával” – hangsúlyozzák a vízimentők.

„Nem megyek messzire a parttól, így nincs rá szükségem”

Sekély vízben is lehet valaki rosszul, és tónustalanul vízbe esve, 10 centiméter magasságú vízben is meg lehet fulladni.

„Kényelmetlen hordani”

A mellényt mindenkinek a saját testére kell beállítania úgy, hogy az ne legyen túl szoros, de ne is csússzon ki belőle, amikor beesik a vízbe. Sokféle szabás létezik, így a nem áltagos testalkattal rendelkezők is találhatnak megfelelőt. Érdemes szakáruházban vásárolni, szakeladó segítségével. Nagyon fontos figyelni a mellények súlyhatárára is: minden mellényre rá van írva, hogy hány kilós embernek való. A saját súlyuknak megfelelőt kell viselnünk ahhoz, hogy fent tartson a vízen. Igaz, hogy meg kell szokni, hogy van rajtunk mellény, de ez nem tart tovább, mint ahogyan az ember megszokja a bukósisakot is biciklizés közben.

„Cikinek találom a mentőmellényt”

Nem az a kínos, ha valaki megelőzi a bajt, hanem az, ha figyelmen kívül hagyja a veszélyeket, és emiatt történik tragédia. A mentőmellényt nem csak azok hordják, akik nem tudnak úszni. Elég csak megnézni, hogy sportolók és vízimentők is már a parton felveszik indulás előtt. Ráadásul manapság sokféle design közül lehet választani, ha valakit zavar a neonnarancssárga szín.

„Nem barnulok le egyenletesen, ha mentőmellény van rajtam”

„A halotti anyakönyvi kivonat kiállításakor számítani fog ez?” – teszi fel a jogos kérdést a VMSZ.

„Túl sokba kerül egy mentőmellény”

Az életünk árával nem összehasonlítható az a tizenpárezer forint, amennyibe ez az életmentő eszköz kerül. Sokan vesznek maguknak SUP deszkát, kajakot az ahhoz tartozó kiegészítőkkel. Mentőmellényt ezen sporteszközök árának 5-10 százalékáért, de sokszor még ennél is kevesebbért lehet venni. Ha pedig béreljük az eszközt, akkor kérhetünk mellényt is a kölcsönzőtől.

Emellett a VMSZ a Balatonon már hét helyszínen állított fel mentőmellényállványokat, amelyekben gyerek méretű mentőmellények találhatók. Ezeket bárki ingyen kölcsönveheti, aztán amikor hazamegy, csak vissza kell akasztania. A mentőmellényállványok Balatonalmádiban a Wesselényi Strandon, Balatonkenesén a Bezerédj Strandon, Alsóörsön a Községi Strandon, Keszthelyen a Városi Strandon, Gyenesdiáson a Diási Játékstrandon és Balatonlellén a Napfény Strandon és a BL YachtClub kikötőjében találhatók meg. A Keszthelyi Városi Strandon működő Vízipark és Vízisport Központ üzemeltetői pedig felajánlották, hogy bárkinek szívesen kölcsönadnak egy mentőmellényt, akár strandoláshoz, akár sportoláshoz, nem csak azoknak, akik náluk vesznek igénybe szolgáltatást.