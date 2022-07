Mentőmellény: „mindenki azt hiszi, csak mással történhet baj”

„A megelőzésre minden esetben gondolnunk kell, amikor vízbe megyünk, vízre szállunk. Ehhez végig kell gondolni néhány dolgot, és esetleg mentőeszközt vinnünk magunkkal. Ezeknek a szempontoknak a mérlegelésében szeretnénk segíteni kisfilmjeinkkel” – olvasható a szervezet közleményében. Videósorozatuk első részeiben a vízitúrázókhoz szólnak a vízimentők. Magyarországon számos túrázásra alkalmas folyó és állóvíz található, így érdemes kipróbálni az evezést, mert páratlan élményben lehet részünk. Azonban veszélybe is kerülhetünk, ha nem megfelelően készülünk fel rá.

Magyarországon a Hajózási Szabályzat alapján kenuban, csónakban, kajakban mindenkinek kötelező mentőmellényt viselni, aki nem múlt még el 14 éves, illetve aki nem tud úszni. A szakszolgálat mégis azt javasolja inkább, hogy mindenki viseljen mellényt, amikor kievez. Ha ugyanis megtörténik a baj, már nem lesz idő felvenni a mellényt.

A tapasztalatok szerint a gyakorlott evezők több érvvel is indokolják, hogy miért nem viselnek mellényt: jól úsznak, nem félnek a borulástól, melegíti őket nyáron, épp azt a szabadságérzést veszi el a mellény, amely miatt kieveznek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy boruláskor még egy jó úszó is bajba kerülhet, ha például közben beüti a fejét, vagy annyira felmelegedett a teste evezés közben, hogy sokként hat rá, amikor hirtelen érkezik a vízbe. Emellett egy váratlan belgyógyászati, kardiológiai probléma is okozhat borulást, aminek következtében nem tud mellény nélkül a felszínen maradni még a gyakorlott evezős sem.

Igaz, hogy a mellény melegít, de a vízimentők szerint ezt hamar megszokja az ember, pláne, ha időnként vízzel locsolja magát, és a mellény alá is befröcsköli a vizet. Gyakorlott evezőknek pedig érdemes automata mentőmellényt viselni, amely csak vízbeeséskor fújódik fel. Ennek igazán elenyésző a melegítő hatása, voltaképpen úgy néz ki, mint egy gallér. Az pedig, hogy mennyire korlátozza az embert a mozgásban egy mellény, nagyban függ attól, hogy jó fazont, jó méretet választott-e magának. Érdemes nagyobb sportboltban felpróbálni ezeket. Valóban meg kell szokni, hogy van rajtunk mellény evezés közben, de ez sokkal hamarabb megy, mint azt elsőre gondolnánk.