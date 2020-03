Egészséges ételekből is megárt a sok

Az alábbi ételek fogyasztását nem ajánlott túlzásba vinni, ha nem akarunk bajt.

Sárgarépa

Átverés, amit a répáról gondoltunk - olvassa el a részleteket!

A sárgarépában sok a béta-karotin, amit a testünk A-vitaminná alakít. Mivel a szervezet szükség szerint alakítja át a béta-karotint, attól nem kell tartanunk, hogy túl sok A-vitamin termelődik, kialakulhat viszont a karotenémia nevű jelenség. Ilyenkor a bőr besárgul, ez azonban nem okoz semmilyen károsodást, és rendszerint elmúlik, amint a szervezet feldolgozta a karotintöbbletet.

Kombucha

A kombucha az emésztésre gyakorolt jótékony hatása miatt nagyon népszerű ital, amelyet sokan fogyasztanak probiotikumként. Csakhogy van benne egy FODMAP nevű összetevő, amely az élesztő erjedésének mellékterméke. Ez nagy mennyiségű bevitel esetén puffadást és emésztőrendszeri problémákat okozhat.

Ha túl sok sárgarépát fogyasztunk, besárgulhat a bőrünk. Fotó: Getty Images

Avokádó

Az avokádó egészséges, mert sok a vitamin és a rost, emellett segíthet csökkenteni a rossz koleszterin szintjét. Azonban zsírtartalma - emiatt pedig kalóriatartalma is - igen magas. Egyetlen avokádó a napi egészséges kalóriabevitel 10-20 százalékát tartalmazhatja, ezért igencsak hízlal. Érdemes tehát mérsékletesen fogyasztani.

Alga

Az alga nagyon egészséges. Ez az egyik olyan ritka, nem állati eredetű élelmiszer, amelyben sok a B12-vitamin, így vegánok és vegetariánusok számára is nagyon hasznos. Emellett tele van rosttal és a jódtartalma is magas. Viszont éppen utóbbi miatt nem szabad túlzásba vinni a fogyasztását, különben pajzsmirigyproblémákhoz és hízáshoz vezethet. Emellett nehézfémek is lehetnek benne - attól függően, hogy honnan származik.

Szója

A szójában sok a tápanyag, a rost, a kálium, a magnézium és afehérjeis. Akinek azonban gondja van a pajzsmirigyével, legyen vele óvatos, mert női betegek esetében befolyásolhatja a pajzsmirigyproblémákra adott hormontartalmú gyógyszerek hatékonyságát.

Víz

Rengetegszer hallottuk már, hogy ha egészségesek szeretnénk lenni, akkor igyunk sok vizet - csakhogy ezt is túlzásba lehet vinni. Túl sok víz bevitele után jelentősen visszaeshet a szervezet nátriumszintje, ez pedig a vesékre is károsan hat. Extrém esetekben akár az agy is megduzzadhat és túlzott koponyaűri nyomás alakulhat ki. Ezek azonban csak nagyon ritkán fordulnak elő - főként veseproblémákkal küzdőknél, illetve fokozott terhelés alatt álló sportolóknál.

Forrás: brightside.com