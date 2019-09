Belehalhatunk, ha túl sok vizet iszunk

A víz a földi élet alapja, a növényi és állati szervezet pótolhatatlan része. Az emberi szervezet egészséges működéséhez is folyamatos pótlásra van szükség, mivel az izzadással, a légzéssel és a vizeletürítéssel is nedvesség távozik belőlünk. Azt viszont kevesen tudják, hogy a vízzel is túladagolhatjuk a szervezetünket, ami extrém esetben halálhoz is vezethet. Az Index kiderítette, miért van ez, és mi számít halálos dózisnak a vízből.

Halálos lehet a túl sok víz Egy Georgia állambeli amerikaifutball-játékos 7,6 liter vizet és ugyanennyi sportitalt fogyasztott el edzés alatt. Később összeesett otthon, a kórházban pedig életét vesztette. Egy Mississippi állambeli fiatalnál pedig játék közben alakult ki hiponatrémia, s a kórházba szállítás után ő is meghalt. A túlzott vízivás veszélyeiről az alábbi cikkünkben is írtunk!

A túl sok víz is veszélyes lehet

Vízfogyasztásunkat és a sóháztartásunkat a vesék szabályozzák, hogyha pedig egyszerre túl sokat iszunk, a szervezet nem tud elég gyorsan megszabadítani a feleslegtől, és a víz a sejtekbe kerül. Az izmokban és zsírban lévő sejteknek van helyük tágulni, az agysejtek azonban egy merev csontburokba, a koponyába vannak bezárva, a súlyos túlfogyasztás itt okozhat problémát.

A túl sok víz fogyasztása is veszélyes lehet. Fotó: 123rf

A vese nyugalmi állapotban körülbelül 0,8-1 liter vizet képes kiválasztani óránként, így ennyit nyugodtan megihatunk. Hogyha annyi folyadékot iszunk csak, amennyi jólesik, szinte kizárt, hogy a túlzott bevitel problémát okozzon. Vízfogyasztás miatt haláleset csak olyan szélsőséges esetben fordult elő, amikor például valamilyen kábítószer hatása alatt az adott személy nem tudta felmérni, mennyi folyadékra van szüksége. De maratonfutó atlétáknál is kialakulhat a hyponatremia nevű állapot, amikor elégtelen a vérben lévő só mennyisége.

Túlfogyasztás esetén jellemzően fejfájás, émelygés, hányinger és mentális zavarok jelentkeznek. Legsúlyosabb esetben a víz behatol az agysejtekbe és agyödéma alakul ki, ami kómához, légzési problémákhoz és halálhoz vezet.