Az avokádó ezért egészséges

Segíthet a fogyásban

Bár az avokádó zsírtatalma magas, a benne lévő zsírok kifejezettek egészségesek, és segítenek abban, hogy hosszabb ideig érezzük jóllakottnak magunkat. Emellett olyan sejtvédő, illetve gyulladáscsökkentő hatású anyagok találhatók benne, amelyek segíthetnek az egészséges testsúly elérésében, illetve megtartásában. Egy kutatás szerint a rendszeresen avokádót fogyasztóknak kisebb a testsúlya és a derékbősége, és általánosságban kevesebb kalóriamennyiséget visznek be napi szinten.

A benne lévő zsírok kifejezetten egészségesek

Védi a szívet

Az avokádó fogyasztása segít csökkenteni a szervezetben a "rossz" (LDL) koleszterin szintjét, ezáltal segít csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának esélyét is. Emellett sok benne a kálium, amely segít csökkenteni a vérnyomást, mivel természetes vízhajtóként viselkedik, ezáltal csökkenti a szívre és az artériákra gyakorolt nyomást, és az esetleges vizesedést is segíthet mérsékelni.

Tele van értékes tápanyagokkal

Az avokádó rendszeres fogyasztása abban is segíthet, hogy testünk több tápanyagot tudjon felvenni más ételekből. Egy tanulmány szerint ha salátánkra egy fél avokádót teszünk, 8-szor annyi alfa-karotint és 13-szor annyi béta-karotint tudunk felszívni a salátában található zöldségekből. Egy másik tanulmány szerint pedig a paradicsomot és a répát is érdemes avokádóval kombinálni, mert így a szervezet könnyebben hasznosítja a bennük található A-vitamint, ami jót tesz a bőr és a látás egészségének, és erősíti az immunrendszert is.

Forrás: health.com