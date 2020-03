Átverés, amit a répáról gondoltunk

A zöldségeket a tányér szélére kotró gyermeket a szülők rendszerint azzal biztatják, hogy a répától jobban fog fütyülni vagy élesebb lesz a látása. Bár a répában valóban rengeteg vitamin és rost van, a fütty hangerejét ezek nagy valószínűséggel nem befolyásolják, és a látásélességét is csak azoknak javítják, akik súlyos A-vitamin-hiányban szenvednek. Az álhírt, hogy a répa javít a látásélességen, az angolok kezdték terjeszteni a második világháborúban, hogy megóvják az egyik találmányuk titkát és megtévesszék a németeket.

Szuperlátás védte az angolokat?

Nem túlzás állítani, hogy a radar kifejlesztése forradalmasította a légi hadviselést, és jelentősen megnövelte a brit Királyi Légierő (Royal Air Force, röviden RAF) hatékonyságát. Az eszköz segítségével ugyanis már éjszaka is messziről kiszúrhatták a London bombázására küldött német gépeket, meghatározhatták pozíciójukat és sebességüket is. A brit hírszerzés minél tovább szerette volna titokban tartani a radar létezését, ezért azt a hírt kezdték el terjeszteni, hogy a pilótáikat répadiétára fogták, aminek köszönhetően látásuk tűélessé vált. Még röpiratokat is gyártottak arról, hogy a német bombáktól csak az A-vitamin miatt éjszaka is jól látó brit pilóták menthetik meg a londoniakat.

A sárgarépában lévő karotin fontos a szemünk egészségéhez, élesebben azonban nem fogunk látni tőle (Fotó: 123rf)

A propagandának másik célja is volt: a háború miatt a lakosság élelmezésére szolgáló készletek egyre szűkösebbé váltak, idényzöldségekből viszont továbbra is bőséggel akadt. Ezért igyekeztek minden embert arra ösztökélni, hogy a hús és a pékáruk helyett inkább a földeken termett friss portékát fogyasszák.

Hogy az álhírt végül sikerült-e elhitetni az ellenséggel is, arról megoszlanak a vélemények. Mendemondák fennmaradtak ugyan répaétrendre váltó német pilótákról, valószínűbb viszont, hogy nem vették be a mesét. Már csak azért sem, mert a radar kezdetlegesebb típusát eddigre ők is kifejlesztették, így sejthették, hogy a koromfekete éjszakai égbolton nem a szuperlátásukkal szúrták ki a bombázókat a RAF pilótái.

A szigetország - majd pedig egész Európa - lakosságának körében azonban elterjedt a répáról szóló hír, ami azért vethette meg a lábát ilyen biztosan a köztudatban, mert félig-meddig igaz. A répa ugyanis tényleg javíthatja a látást, de csak azoknál az embereknél, akik a nem megfelelő étkezés miatt A-vitamin-hiányosak. Kutatások azt is igazolták, hogy a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend csökkentheti az időskori szembetegségek kialakulásának esélyét. Ez azonban nem jelenti, hogy aki sok répát fogyaszt, a sötétben is jobban látna, és sajnos a szemüvegünket sem tudjuk letenni a mértéktelen A-vitamin-fogyasztástól.

