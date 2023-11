Durva közúti videó mutatja, miért válts téli gumira

„A külső sávban már állnak a kamionok, de lassul a belső sáv is. A kamerafelvételen látszik, amint hirtelen megjelenik egy kocsi nagy sebességgel. Az utolsó pillanatos erőteljes fékezés miatt megcsúszik, befordul a szalagkorlát felé, közben pedig az autó hátulja nekivágódik az egyik kamionnak, emiatt még párszor megpördül” – foglalta össze a történteket hétfői Facebook-posztjában a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.

A bejegyzés szerint egyértelmű, hogy a videó látható baleset annak következménye, hogy a vezető nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett. „Az időjárás most már tényleg őszi-téli módba kapcsolt, így kérjük az autókon a téligumi használatát, hiszen a köd, a pára, az eső csúszóssá varázsolja az utakat” – hangsúlyozza az MKIF. Hozzáteszik, hogy 110 kilométer/órás sebesség mellett baj esetén 46 métert is megtehet az autó, mire a sofőr észbe kap és a fékbe tapos. Ezt követően a fékút a vizes burkolaton 97 méter is lehet, akár 30 méterrel meghaladva a száraz felületen jellemző fékutat. Így tehát a féktávolság elérheti a 113-143 métert.

Korábban a rendőrség arra hívta fel a figyelmet a police.hu oldalon, hogy a nyári és a téli guminak más-más az összetétele, anyaga és a mintázata. Előbbi 7 fok alatt rideggé válik, emiatt csökken a tapadása. Tesztek, illetve a saját tapasztalatok is bizonyítják, hogy óriási különbség van a két típus között. A téli gumi nemcsak havas úton hasznos, hanem nyirkos, téli időben is.

