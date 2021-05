Duda Ernő: "óriási különbség van a vakcinák között"

A nyitás nem virológiai kérdés, hanem gazdasági, politikai és egyéb okai is vannak - mondta el Duda Ernő a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének podcastjében, a Kommcast Extrában, amelyet a hvg.hu szemlézett. Ilyen lehetséges ok például a szakember szerint, hogy az emberek pszichésen már nehezen bírták a bezártságot. Bár fél, hogy mindennek meglesz a természetes következménye, reméli, hogy nem lesz nagyon súlyos. Kiemelte: ha a nyitás az emberek felelőtlenségével társul, akkor megvan a veszélye, hogy jön a negyedik hullám.

"Az emberi hülyeség kellett hozzá, hogy ebből járvány legyen" A jelenleg használt oltások mellett hamarosan érkeznek az orrspray vagy ragtapasz alapú vakcinák is - mondta el Duda Ernő virológus, immunológus. A szakember szerint ezeknek a szereknek is nagy szerepük lehet majd abban, hogy a Föld lakosságának legalább 80 százalékát immunizáljuk és így visszaszorítsuk a koronavírust. Arról is beszélgettünk, miért okozhatott világjárványt egy ilyen vírus, és várhatóan miért nem szabadulhatunk még egy ideig tőle. Ide kattintva elolvashatja az interjút.

Óriási a különbség a vakcinák között

Duda Ernőt a vakcinákról is kérdezték, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "mindenki, akinek egy egészen minimális fogalma van a vakcinák működéséről, tudja, hogy óriási különbség van a különféle vakcinák között, hogy milyen korcsoportoknál, milyen embercsoportoknál milyen védettséget képes az egyik vagy a másik kialakítani" - így a szakember, aki hangsúlyozta, "olyan vakcina nincs, amelyik mindenkiben tökéletesen működne".

Véget ér a kijárási tilalom és az utcai maszkviselés

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel bejelentette: a hétvége során valószínűleg eléri az 5 milliót a koronavírus ellen beoltott magyarok száma, így jöhet a fokozatos lazítás következő lépése. Az újabb mérföldkő elérése után egyebek mellett megszűnik az éjszakai kijárási tilalom, a kötelező utcai maszkviselés, és megtarthatóak - legfeljebb 200 fő részvételével - a várva várt lakodalmak is. Kültéri rendezvényeket is lehet tartani 500 fős létszámkorlát mellett. Ezenkívül a beoltott 16-18 évesek mostantól szabadon, tehát felnőtt kíséret nélkül is mehetnek a rendezvényekre.

