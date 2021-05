Koronavírus: a mutánsok miatt harmadik oltás is kellhet

COVID-oltás: fizet-e a biztosító, ha baj van? A válaszért kattintson ide!

Az új típusú koronavírus indiai variánsát eddig mintegy 3 ezer esetben azonosították Nagy-Britanniában. Az eddigi vizsgálatok alapján azonban a jelenleg használt vakcinák hatékonyak az indiai mutánssal (hivatalosan B.1.617.2) szemben. Júniusban viszont - a világon először - kísérleti oltási program indul az országban. Azt próbálják kideríteni, hogy három oltási dózis beadásával még tovább lehet-e növelni a vakcinák hatékonyságát, különösen az új variánsokkal szemben. A programot irányító Southamptoni Egyetem háromezer olyan önkéntes jelentkezését várja, akik már decemberben vagy januárban kapták meg az első oltási dózist.

Oltáshoz előkészített Pfizer-vakcinák. Fotó: MTI/Balázs Attila

Addig is így próbálják megállítani a terjedést

Az indiai koronavírus-változat gócpontjának számító északnyugat-angliai körzetekben egyébként tömeges, koncentrált szűréseket és oltási programokat indítottak. Ugyanezzel a módszerrel sikerült már megállítani a koronavírus dél-afrikai variánsának elterjedését. A külföldre készülőket pedig arra kérik, ne vakációzzanak olyan országokban, amelyeket a sárga kategóriába soroltak. Jelenleg ebben a kategóriában van Magyarország is, csaknem az összes többi EU-tagállammal együtt. Portugálián kívül egyetlen EU-tagország sem került fel a zöld listára, amelyen azok a országok szerepelnek, ahová az Angliában élők most már turisztikai céllal is elutazhatnak, és visszatérésük után nem kell karanténba vonulniuk.

Itt tart az oltási program

A brit felnőtt lakosság több mint 70 százaléka megkapta már a COVID-19 elleni oltás első dózisát, és csaknem 40 százaléknak mindkét adagot beadták. A brit kormány oltási menetrendjének legfontosabb célkitűzése jelenleg az, hogy július 31-áig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist.

