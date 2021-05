Orbán: véget ér a kijárási tilalom és az utcai maszkviselés

Az már a csütörtöki kormányinfón kiderült, hogy keddtől országosan megszűnik az ingyenes parkolás, a hitelmoratóriumot pedig augusztus 31-éig meghosszabbítják. A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések fokozatos feloldásának következő lépéseiről azonban csak a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hallhattuk a részleteket Orbán Viktor miniszterelnöktől. Nézzük, mi változik az életünkben, miután elérjük az 5 milliós mérföldkövet!

Véget ér a kijárási tilalom és az utcai maszkviselés.

Már nem kell maszkot viselnünk az utcán

Amint eléri az új típusú koronavírus ellen beoltott személyek száma az 5 milliót, megszűnik az éjszakai kijárási tilalom, és a kötelező utcai maszkviselést is eltörlik. Engedélyezik továbbá a közterületeken a sportolást, és már magán-, illetve családi rendezvényeket is szervezhetünk, maximum 50 fő részvételével. Megtarthatóak továbbá a várva várt lakodalmak is - ebből az alkalomból legfeljebb 200-an gyűlhetnek össze.

Ismét lesznek koncertek

A koronavírus okozta helyzet kedvező alakulása a kültéri rendezvények megtartását is lehetővé teszi a jövőben, a létszámkorlát ebben az esetben 500 fő. Az ilyen eseményeken azonban csak akkor vehetünk részt - kültéren és zárt helyszíneken egyaránt -, ha rendelkezünk védettségi igazolvánnyal. Az igazolást belépés előtt kötelesek vagyunk felmutatni. Fontos változás továbbá, hogy a beoltott 16-18 évesek mostantól szabadon, tehát felnőtt kíséret nélkül is mehetnek a rendezvényekre.

A miniszterelnök szerint egyébként már gyakorlatilag le is győztük a koronavírus-járvány harmadik hullámát, így afertőzésszempontjából Magyarország védettebb és biztonságosabb a többi Európai Uniós (EU) tagállamnál. Ráadásul hamarosan a magyar vakcinagyár megépítése is elkezdődik, így 2022 végére már oltóanyagból is önellátóvá válhat az ország - emlékeztetett Orbán Viktor.

