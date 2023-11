Betiltott vegyszerek vannak a fekete teában

24-féle fekete teát teszteltek a német szakértők, és a vizsgált termékek közül mindössze kettő zát „nagyon jó” minősítéssel. A vizsgálat során kiderült ugyanakkor, hogy a legtöbb teában növényvédőszer-maradványok találhatók – hívta fel a figyelmet friss Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

Veszélyes anyagok a csészénkben

A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, hogy a megvizsgált teákban összesen 12-féle peszticidet találtak, ezek közül ráadásul hatot már be is tiltottak az EU-ban. A „nagyon veszélyesnek” minősített anyagok között van például a potenciálisan rákkeltő és terméketlenséget okozó tiakloprid, a különösen mérgező inszekticid, valamint a valószínűleg karcinogén propargit is. Ezeken kívül az összes nem bio termesztésű teában kimutatták a glifozátot is.

Rengeteg áldozatot szednek a veszélyes szerek

„A veszélyes peszticidek jelenléte nem csupán a fogyasztók egészsége szempontjából jelent problémát. A teaültetvényeken sokszor védőruha nélkül kezelik a növényeket betiltott növényvédő szerekkel, amelynek akár végzetes következményei is lehetnek” – mutatott rá a Rizikometer. Az információk szerint évente mintegy 11 ezer ember hal meg növényvédőszer-mérgezés miatt világszerte.