Veszélyes anyagok lehetnek ezekben a bébiételekben

A műanyagtasakos bébiételek biztonságosságát mérték fel egy ausztrál kutatásban. A Queensland Egyetem szakemberei 79 többrétegű műanyagtasakot vizsgáltak meg alaposan, hogy kiderüljön, milyen adalékanyagok vannak bennük, illetve mi oldódhat ki belőlük a táplálékba. Az eredmények aggasztóak lettek – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer Facebook-posztjában.

Biszfenolok és egyéb vegyi anyagok

A vizsgálati eredményeket ismertető tanulmányra hivatkozva azt írták, hogy a mintákban négyféle biszfenolt is kimutattak, amelyek közül a biszfenol A (BPA) volt a leggyakoribb – ez a vizsgált tasakok harmadában szerepel. Ez azért nagy baj, mert a BPA viselkedési problémákat okozhat a gyermekeknél, valamint elhízáshoz is vezethet – de ezenkívül még sok egyéb káros hatása ismert. A BPA-t és a másik 3 biszfenolt ráadásul elméletileg nem is használhatnák bébiétel-csomagolásban, ám ennek ellenére is kimutathatóak azokból.

A kutatók a már említett biszfenolokon kívül 26 egyéb vegyi anyagot is azonosítottak a csomagolásokban. Volt köztük olyan is, amelyből a toxikológiailag veszélyes mennyiségnél is több volt a vizsgált termékek 40 százalékában.