Autizmust okozhat egy népszerű édesítőszer

Ahogy nemrég mi is beszámoltunk róla, kiderült, hogy már egy kis mennyiségű aszpartám rendszeres, napi szintű bevitele is tanulási és memóriazavarokat idézhet elő. Most pedig újabb rossz hírt kell közölnünk a népszerű édesítőszer fogyasztóival.

Akár autizmust is okozhat a népszerű édesítőszer. Fotó: Getty Images

A diétás üdítők újabb veszélye

Lehetséges összefüggést találtak egy új tanulmány szerzői a fiúgyermekek autizmusa és az anyák várandósság vagy szoptatás alatti aszpartámfogyasztása között. Erre hívta fel a figyelmet friss Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

A Food Safety News cikkére hivatkozva azt írták, a San Antonio-i Texasi Egyetem Egészségtudományi Központjának kutatói vizsgálatukban 235 autizmus spektrumzavarral élő és 121 tipikus neurológiai fejlődésű gyerek adatait hasonlították össze. Mint kiderült, az autizmussal diagnosztizált fiúkat több mint háromszor nagyobb valószínűséggel szülték olyan anyáktól, akik naponta legalább egy diétás üdítőt – vagy ezzel megegyező mennyiségű aszpartámot – fogyasztottak a várandósság vagy a szoptatás idején.

Napi 2 pohár cukormentes üdítő ilyen bajt okozhat.

Kiemelték, bár az eredmények nem bizonyítanak egyértelmű ok-okozati összefüggést, mindenesetre fontos kérdéseket vetnek fel az aszpartámfogyasztás lehetséges neurológiai következményeivel kapcsolatban. Ezek alapján pedig érdemes óvatosságra inteni a kismamákat.