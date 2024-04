„Ezek a gyerekek nem őrültek, hanem szenvednek” - az autizmus a gyermek egész testére hatással van

Az ASD, azaz az autizmus spektrum zavar neurológiai zavarok gyűjtőneve, amik esetén a kommunikáció valamely aspektusa, a másokkal való kapcsolat kialakítása és a környezet ingereire adott reakció nem megfelelő. Bár kialakulásának konkrét okai ismeretlenek, számos faktor játszhat benne szerepet, például öröklött genetikai mintázatok, vegyszerekkel, nehézfémekkel való érintkezés, egyes biológiai ágensek és fertőzések is. Április másodika az autizmus világnapja, amikor számos érintett – autisták, orvosok, családtagok – hívják fel a figyelmet az autisták mindennapi nehézségeire, az autizmus jeleire és a minél koraibb felismerés fontosságára.

Sajnos kevesen tudják, hogy az autizmus nehezítője lehet valamilyen gyulladás a szervezetben, vagy az immunrendszeri problémák – például a Lyme-kór is, aminek több jellegzetes tünete az autizmus spektrum zavar tünete is: ilyen az idegrendszeri gyulladások, izomrángás, diszorientáció, agyi köd, zavartság, koncentrációs nehézségek, hiperszenzitivitás, fényérzékenység, kommunikációs nehézségek és az emésztőrendszert érintő tünetek is. Ezért is nagyon fontos, hogy ha valamely megbetegedés gyanúja felmerül, akkor járjunk annak utána, és ne hagyjuk, hogy az ASD súlyosabb vagy enyhébb tüneteitől szenvedők mindennapjai emiatt nehezebbek legyenek.

Fotó: Getty Images

„Az autizmus egy megbetegedés. Egy egészségügyi rendellenesség, zavar. Nem csak az agyra van hatással, hanem a gyerekek egész testére. Allergia jelentkezik náluk, krónikus emésztőrendszeri gyulladások, ekcéma és sok más betegség, amik nem az agy betegségei, nem lehet őket pszichológiailag igazolni” -mondja Dr. Nicola Antonucci orvos, aki 2006 óta – amikor lányát ASD-vel diagnosztizálták - dedikálja orvosi munkásságát idegrendszeri rendellenességgel küzdő gyerekek gyógyításának.

Dr. Antonucci hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az autizmust, mint egészségügyi rendellenességet úgy kell megközelíteniük az orvosoknak, mint minden más egészségügyi problémát. „Vannak bizonyos dolgok, amiket tehetünk nemcsak az agyban, hanem a gyerek teljes szervezetében, amivel valami gond van. Főként az immunrendszerben és az anyagcsere rendszerben a gyulladások kezelésével.”

Egyes kutatások szerint az autista gyerekek 80%-a emésztőrendszeri tünetektől szenved. Az alvásproblémák, az agresszivitás gyulladás jele is lehet. „Ezek a gyerekek nem őrültek, hanem szenvednek. A legtöbbjük erős fájdalmakkal küzd, amire úgy reagálnak, ahogy tudnak, mert ezek a gyerekek [a súlyosabb esetekre értve] nem tudnak beszélni, a kommunikációjuk a viselkedésükön keresztül történik. Ilyen főként az agresszivitás, ami a fájdalom jele, mert érzik, hogy a testüket valami belülről megtámadta, erre pedig úgy reagálnak, hogy ők maguk megtámadnak valaki mást.”

Fontos megjegyezni, hogy mindez nem azt jelenti, hogy a Lyme-kór okozza az autizmust. Egyes tünetek hasonlóságára szeretnénk felhívni a figyelmet és hangsúlyozni a Lyme-kór gyanújának fontosságát. A fentebb említett tünetek közül különösen fontos figyelni az emésztőrendszeri tünetekben bekövetkező változásokra, illetve az idegrendszeri gyulladásra, agyi ködre, koncentrációzavarra, valamint az alvásproblémákra is. Ha a Lyme-kór vagy más fertőzés is jelen van a szervezetben, kulcsfontosságú azok kezelése is, hiszen az autizmus spektrumzavarral élők életét hatványozottan megnehezítheti az immunrendszer csökkent működése, ennek kezelése pedig szignifikánsan javíthatja a mindennapi életüket, életminőségüket. A fertőzés igazolása vagy elvetése elsődleges kell legyen. Emellett szól az is, hogy a kezelés késleltetése vagy a szervezetben található gyulladás kezelése szteroid gyulladáscsökkentőkkel tovább ronthat a beteg állapotán, amennyiben a Lyme-kór valóban fennáll.

A Lyme-kór antibiotikummal kezelhető, ezért, ha egy Lyme-kórra is jellemző tünet hirtelen felerősödik, vagy ciklikusan ismétlődik, egy ASD-s páciensnél, érdemes Lyme szakorvossal konzultálni a Lyme-kór megerősítésére vagy kizárására, hiszen a tünetek töredékének megszüntetése is hatalmas könnyebbséget jelenthet az autizmus spektrumzavarral élők számára.