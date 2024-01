„Minden osztályban van autista gyerek, még ha nem is kapott diagnózist”

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint a legutóbbi népszámlálási eredmények alapján a 19 év alatti autisták száma megháromszorozódott 2011-hez képest. Az RTL által megkérdezett szakember szerint azonban nem gyakoribb az autizmus, mint korábban, de mára – a diagnosztikus eszközök finomodásával – sokkal több esetben fel tudják ismerni az érintetteket.

Az autizmus egyik tünete lehet, amikor a gyerek nem játszik másokkal. Fotó: Getty Images

Az autizmus spektrumzavar egy viselkedési tünetegyüttes, amelynek oka minden valószínűség szerint az idegrendszer fejlődésének rendellenessége. A kórképet a spontán kölcsönös társas kommunikáció és a rugalmas gondolkodást és viselkedésszervezést megalapozó készségek fejlődési elmaradása jellemzi.

Már magzatként autista

Az összes pszichiátriai zavar közül az autizmus az, ami a leginkább meghatározható genetikailag, ez ugyanis több mint 90 százalékos eséllyel öröklődik. Autista gyereknek tehát nagyon gyakran autista valamelyik szülője is, azonban a jelenleg 30-40 éves korosztály kimaradt a szűrésekből. Sokan most kezdenek el azon gondolkozni: lehetséges, hogy ők is érintettek– mondta el az RTL-nek Vétek Zsófi pszichológus, gyógypedagógus. Ezért lehet az is, hogy a felnőtt-diagnosztika berobbant az utóbbi években. „Nagyon leegyszerűsítve már a magzat is autista az anyukája hasában” – fogalmazott a szakember.