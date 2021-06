A nyájimmunitás sem védheti meg az oltatlanokat

A tavalyi év vége óta világszerte megkezdődött a koronavírus elleni vakcinák beadása, a fejlett országokban pedig már a lakosság csaknem fele megkapta legalább az egyik oltását. Az immunizálás üteme azonban sokhelyütt (így Magyarországon is) lassult az utóbbi hetekben. Sokan még kivárnak és reménykednek abban, hogy a nyájimmunitással úgy is elkerülhetik a koronavírust, ha nem oltatják be magukat. A CNN cikkében megszólaló szakértők szerint azonban ez nem jó stratégia.

Továbbra is veszélyben van, aki nem kapott oltást

Habár az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság több mint 60 százaléka megkapta már az oltást, és az új koronavírusos esetek száma is látványosan lecsökkent, az oltatlanok továbbra is nagy veszélyben vannak - mondta el a lapnak nyilatkozó Dr. Leana Wen sürgősségi orvos. A szakember szerint hiába csökkent a fertőzöttek száma, a be nem oltott emberek nagyjából ugyanolyan veszélynek vannak kitéve, mint a januári járványcsúcsban.

Nem érdemes a nyájimmunitás reményében elutasítani a vakcinát. Fotó: Getty Images

Ennek egyik oka az, hogy az oltottak számával együtt nő az emberek biztonságérzete is, és egyre kisebb arányban tartják be a járvány megfékezéséhez továbbra is szükséges előírásokat. Az Axios-Ipsos felmérése szerint már csupán az amerikaiak 44 százaléka figyel a szociális távolságtartásra, 12 százalékkal kevesebben, mint két héttel ezelőtt. A korlátozások fokozatos feloldása is olyan üzenet a lakosságnak, hogy a veszély megszűnt, így már azok is egyre kevésbé óvatosak, akik egyik vakcinát sem kapták meg - vélekedik a szakember.

Az Egyesült Államokban változatos módon próbálják ösztönözni a bizonytalanokat, hogy jelentkezzenek valamelyik oltásért. Egyes helyeken ajándékutalványokat és belépőket adnak az oltópontokra érkezőknek, míg máshol ingyen sört kaphatnak azok, akik beoltották magukat. Az oltással némileg (legalábbis az USA átlagához képest) lemaradásban lévő Ohio államban pedig vakcinalottót is bevezettek, melynek során az oltottak között hetente kisorsolnak egymillió dollárt, illetve egy négyéves egyetemi ösztöndíjat.