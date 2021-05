Koronavírus: mekkora eséllyel fertőződünk meg oltás után?

Manapság szinte mindenki a koronavírus elleni vakcinákról beszél. Nem csoda, hiszen ezektől az új készítményektől várjuk a már több mint egy éve tomboló világjárvány megszűnését. Az oltások hatásmechanizmusán és biztonságosságán kívül sokakat az is érdekel, hogy vajon mekkora a kockázata annak, hogy az oltás után, az immunitás kialakulásához szükséges időt megvárva is megfertőződjünk, illetve mekkora eséllyel kerülünk kóházba vagy halunk meg ebben az esetben a COVID-19 miatt. Ezekre a kérdésekre pontos válaszokat egyelőre nagyon nehéz adni, a frissen publikált amerikai statisztikáknak köszönhetően azonban már némiképp körvonalazódott, hogy mire számíthatunk.

Kiderült, milyen gyakori a megfertőződés, a kórházba kerülés és az elhalálozás az oltottak körében. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ennyien fertőződtek és haltak meg oltás után

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) által közölt statisztikai adatok szerint 130 millió beoltott amerikaiból alig több mint 10 ezren fertőződtek meg annak ellenére, hogy már az összes oltási dózist megkapták, és azóta legalább 2 hét eltelt. Az érintettek negyede semmilyen tünetet nem mutatott, esetükben csak egy rutinvizsgálat miatt derült fény a koronavírus-fertőzésre.

h i r d e t é s

A 10262 beoltott, de megfertőződött személy közül 955-en kerültek kórházba, harmaduk azonban más ok miatt. 160-an pedig meghaltak, 28 személynél viszont biztosan nem a COVID-19 volt a halál oka - ismertette a főbb adatokat az NBC News. Fontos viszont megjegyezni, hogy a páciensek alapbetegségeiről nincsenek információk. Az alanyok a Moderna, a Pfizer vagy a Janssen vakcináját kapták, jelenleg ugyanis ezzel a három típussal oltanak Amerikában.

A mutánsok is tehetnek erről

A fent említett 10 ezernél azonban valószínűleg többen vannak azok, akik teljes oltottság ellenére is elkapták a koronavírust. Pontos számot viszont nem könnyű mondani, a legtöbb immunizált amerikait ugyanis nem tesztelik rendszeresen - sokszor még azokat sem, akik találkoztak igazolt fertőzöttekkel, de nem mutatnak tüneteket. Az eddig vizsgált minták azonban sikeresen behatárolták azt, hogy az új mutánsoknak mekkora szerepük lehet abba, hogy egyes beoltottak is megfertőződnek: az ilyen esetek csaknem 60 százalékában a brit variánst mutatták ki a páciensek szervezetében, 25 százalékuknál pedig az úgynevezett kaliforniai változat volt a bűnös. Akadtak azonban olyanok is, akik a brazil vagy a dél-afrikai mutációt kapták el, ez viszont sokkal ritkábban fordult elő.

Sinopharm-vakcina: megjöttek a legfrissebb teszteredmények - kattintson!

Látható tehát, hogy az oltás után is előfordulhatnak fertőződések, súlyos megbetegedések és halálozások, de ezek jóval ritkábbak, mint az oltást nem kapó népesség körében feljegyzett esetek. A szakértők ugyanakkor felhívták a figyemet arra, hogy 100 százalékos védelmet garantáló oltás nem létezik, tehát mindig benne van a pakliban, hogy a védőoltás ellenére is elkapunk egy bizonyos fertőző betegséget.

Koronavírus: megérifertőzésután beoltatni magunkat? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!