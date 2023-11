A tűzoltók szerint ez a tökéletes ajándék karácsonyra

„Ha nem vigyázol, már túl késő lesz” – fogalmaz keddi Facebook-posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy közelmúltbeli baleset kapcsán. Mint írják, november 17-én egy sárbogárdi iroda mosdójában keletkezett veszélyes szén-monoxid az ott álló gázkazán működése közben. Ketten tartózkodtak éppen az épületben, akik a szén-monoxid-érzékelő jelzésére azonnal kinyitottak az ablakokat, lekapcsolták a kazánt, majd kimentek a szabadba.

A hivatásos városi tűzoltók a helyszínre érve megvizsgálták a berendezést, amelynek működése közben emelkedő szén-monoxid-koncentrációt mértek. A hibát végül a gázszolgáltató addigra ugyancsak kiérkező szakembere hárította el. „Személyi sérülés, rosszullét a szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően nem történt. Ne bízd a szerencsére, szerezz be szén-monoxid-érzékelőt” – üzenik a tűzoltók a történtek okán.



A poszt megemlíti, hogy egy ilyen érzékelő akár karácsonyi ajándékként is tökéletes választás. A megbízható eszközök listáját a katasztrófavédelem az alábbi linken gyűjtötte össze.